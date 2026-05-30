2-5 iunie 2026 | Judecătorii din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției. Activitatea oprită TOTAL joi și parțial în restul zilelor

În perioada 2-5 iunie 2026, magistrații din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției, iar activitatea va fi oprită total joi și parțial în restul zilelor.

Activitatea Judecătoriei Alba Iulia va fi oprită total joi, 4 iunie 2026, timp de patru ore, iar începând de marți până vineri, timp de jumătate de oră, judecătorii vor ieşi în faţa sediului instanţei, nemulţumiţi de proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, întrunită vineri, şi-a exprimat solidaritatea faţă de formele de protest adoptate de corpul grefierilor.

Astfel, în perioada 2-5 iunie, între orele 08:00-12:00, activitatea instanţei va fi suspendată parţial, cu excepţia cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale, iar programul de relaţii cu publicul va fi redus la jumătate.

,,Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a hotărât vineri, 29 mai 2026, exprimarea solidarității față de formele de protest adoptate de corpul grefierilor, precum și organizarea unei forme suplimentare de protest prin prezența judecătorilor în fața sediului instanței, în perioada 2–5 iunie 2026, între orele 11:30–12:00, în vederea exprimării unei solicitări ferme adresate reprezentanților puterii executive și puterii legislative de retragere de urgență a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În perioada menționată, între orele 08:00–12:00, activitatea instanței va fi suspendată parțial, cu excepția cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale.

În data de 4 iunie 2026, în intervalul 08:00–12:00, activitatea instanței va fi oprită total”, se menționează în postarea de pe pagina de Facebook a Judecătoriei Alba Iulia.

