Ştirea zilei

2-5 iunie 2026 | Judecătorii din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției. Activitatea oprită TOTAL joi și parțial în restul zilelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 42 de minute

în

De

2-5 iunie 2026 | Judecătorii din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției. Activitatea oprită TOTAL joi și parțial în restul zilelor

În perioada 2-5 iunie 2026, magistrații din Alba Iulia vor protesta zilnic în fața instituției, iar activitatea va fi oprită total joi și parțial în restul zilelor.

Activitatea Judecătoriei Alba Iulia va fi oprită total joi, 4 iunie 2026, timp de patru ore, iar începând de marți până vineri, timp de jumătate de oră, judecătorii vor ieşi în faţa sediului instanţei, nemulţumiţi de proiectul de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Citește și: 2-5 iunie 2026 | Protest al personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul Tribunalului Alba

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia, întrunită vineri, şi-a exprimat solidaritatea faţă de formele de protest adoptate de corpul grefierilor.

Astfel, în perioada 2-5 iunie, între orele 08:00-12:00, activitatea instanţei va fi suspendată parţial, cu excepţia cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale, iar programul de relaţii cu publicul va fi redus la jumătate.

,,Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a hotărât vineri, 29 mai 2026, exprimarea solidarității față de formele de protest adoptate de corpul grefierilor, precum și organizarea unei forme suplimentare de protest prin prezența judecătorilor în fața sediului instanței, în perioada 2–5 iunie 2026, între orele 11:30–12:00, în vederea exprimării unei solicitări ferme adresate reprezentanților puterii executive și puterii legislative de retragere de urgență a proiectului de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În perioada menționată, între orele 08:00–12:00, activitatea instanței va fi suspendată parțial, cu excepția cauzelor urgente prevăzute de hotărârea Adunării Generale.

În data de 4 iunie 2026, în intervalul 08:00–12:00, activitatea instanței va fi oprită total”, se menționează în postarea de pe pagina de Facebook a Judecătoriei Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Piste pentru biciclete și sistem modern de supraveghere video-stradală realizate într-o comună din Alba prin fonduri din PNRR. Drumul comunal, modernizat prin programul „Anghel Saligny”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 minute

în

30 mai 2026

De

Piste pentru biciclete și sistem modern de supraveghere video-stradală realizate într-o comună din Alba prin fonduri din PNRR. Drumul comunal, modernizat prin programul „Anghel Saligny” Comuna Gârbova marchează finalizarea unor proiecte de investiții esențiale pentru modernizarea infrastructurii locale și creșterea gradului de confort și siguranță al cetățenilor, investiții realizate cu sprijinul finanțărilor nerambursabile prin Planul […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

INVESTIȚIE de 300 de milioane de lei pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice, pregătită la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

30 mai 2026

De

INVESTIȚIE de 300 de milioane de lei pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice, pregătită la Alba Iulia O investiție de aproximativ 300 de milioane de lei pentru construirea unui sistem de stocare a energiei electrice cu baterii este pregătită la Alba Iulia. Proiectul aparține unei firme private cu sediul central în București, […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO | Misiune de salvare inedită la Alba Iulia: Pui de pisică, căzut într-un șanț de 2 metri, salvat de pompierii militari

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

30 mai 2026

De

Misiune de salvare inedită la Alba Iulia: Pui de pisică, căzut într-un șanț de 2 metri, salvat de pompierii militari Pompierii militari din Alba Iulia au avut parte sâmbătă dimineața de o misiune mai puțin obișnuită. Aceștia au salvat un pui de pisică, care căzuse într-un șanț de 2 metri, pe o stradă din municipiu. […]

Citește mai mult