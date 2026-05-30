Cine este favorita certă în barajul dintre Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia pentru promovarea în Liga 2

CSM Unirea Alba Iulia pornește ca favorită certă în semifinala barajului de promovare în Liga 2 contra Minerului Lupeni.

Meciul este programat sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17:30, în Valea Jiului.

Casele de pariuri o indică clar pe formația din Alba drept principala candidată la calificare.

Ctele pentru victoria „alb-negrilor” coboară până în jurul valorii de 1.78. Asta în timp ce succesul gazdelor este evaluat la peste 4.00.

Interesul pentru confruntare este foarte mare atât în Valea Jiului, cât și în județul Alba.

Peste 150 de suporteri ai Unirii sunt așteptați să facă deplasarea în Valea Jiului pentru a susține echipa în cel mai important meci al sezonului. Aceștia au rezervat Sectorul 4 al Stadionului „Minerul”.

Stadionul din Lupeni va fi cu siguranță arhiplin la ora confruntării. De altfel, intrarea publicului spectator va fi liberă.

Conform jurnalistului sportiv albaiulian Radu Anghel-Barna, ultimele confruntări dintre Minerul Lupeni și Unirea Alba Iulia, în Divizia B, au avut loc în ediția de campionat 2008 -2009, astfel. *15 noiembrie 2008: Minerul Lupeni – Unirea Alba Iulia 2-4 (1-2): Militaru (24), Chițu (60)/ Dâlbea (15, 43-penalty), Pepenar (53), G. Grozav (64) Arbitru: Sorin Tarcea (Timișoara) Comentator radio: Adrian Schindarli (Radio Timișoara) *30 mai 2009. Unirea Alba Iulia – Minerul Lupeni 2-0 (1-0): Pocian (37 – autogol), Fl. Dan (54) Arbitru: Claudiu Baboia (București) Comentator radio: Radu Anghel-Barna (Radio Târgu Mureș)

