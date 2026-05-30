LIVE VIDEO | Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal?

Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal?

Minerul Lupeni șu CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, într-un duel de foc pentru stabilirea uneia dintre echipele care va juca finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal.

Meciul este condus la centru de un arbitru prim-divizionar, Ionuț Coza.

CSM Unirea Alba Iulia este favorită certă la casele de pariuri.

„Alb-negrii” sunt încurajați pe Stadionul „Minerul” de aproximativ 150 de suporteri.

Partida este transmisă în direct, în format LIVE VIDEO, pe YouTube FRF TV.

