Video: CSM Unirea Alba Iulia, start lansat spre Liga 2! Bogdan Apostu: „Un lot net superior celui precedent”, Cristian Pustai: „sper să repetăm episoadele Piatra Neamț și Bistrița”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, start lansat spre Liga 2! Bogdan Apostu: „Un lot net superior celui precedent”, Cristian Pustai: „sper să repetăm episoadele Piatra Neamț și Bistrița”

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia începe a patra campanie consecutivă de promovare în Liga 2, de data aceasta cu cuplul Bogdan Apostu – Cristian Pustai la timonă.

Agentul hunedorean a reușit, în scurt timp, într-un mod spectaculos, să alcătuiască un lot puternic, aducând 16 jucători noi, cu preponderență de la Gloria Bistrița, cu nume precum R. Avram, Misăraș, Chindriș, Prejmerean, Donca, A. Dumitru, Niakate sau brazilianul Cordeiro (venit din Albania)

Oficialii clubului din Cetatea Marii Uniri și-au expus ferm planurile, cu obiectiv accederea în Liga 2, asta în cadrul unei conferințe de presă, în ziua reluării pregătirilor. „Ne propunem să nu mai trecem prin emoțiile barajului, să promovăm direct. Am încredere că vom reuși”, a sintetizat primarul Gabriel Pleșa, cel care, ulterior a susținut un discurs în vestiar.

„Mi-am dorit să revin, mă leagă amintiri frumoase de Alba Iulia, am fost și la aniversarea de 100 de ani a clubului. Ca orice început îmi doresc să fie unul fecund. Sper ca experiența noastră să dea roade. Sunt la al treilea descălecat în Liga 3, după Piatra Neamț și Bistrița, în precedentele două situații am promovat, sper să reușesc și a treia oară”, a punctat Cristian Pustai.

„Acum un an mi-am propus să nu mai cobor în eșalonul terț, dar am acceptat în cele din urmă! Este păcat ca Alba Iulia să rămână în mediocritatea Ligii 3. Sunt convins că Unirea Alba Iulia va ridica trofeul la finele campionatului, indiferent de adversar. Fără să jignesc pe nimeni, dar avem un lot valoric net superior față de sezonul trecut, cu jucători cu multă experiență”, a precizat Bogdan Apostu.

*Gicu Grozav, marea lovitură?

Principalul unirist consideră ar mai avea nevoie de întăriri, în compartimentul under, un fundaș central și măcar un atacant. Un nume ar fi albaiulianul Gheorghe Grozav, curat pentru o revenire senzațioională, după 16 ani, în tricoul formației din orașul natal.

În privința bugetului, anterior edilul albaiulian a precizat că bugetul divizionarei terțe se cifrează, la fel ca în sezonul anterior, la 1,2 milioane de euro. „Bugetul care-l avem în sezonul viitor, nu se apropie cu ce a avut Gloria în anul promovării. Dacă ne raportăm la campionatul în care am fost adversari în eșalonul terț, e un buget mai mic decât ce a avut Gloria atunci și chiar mai mic decât ce a avut Alba atunci, pentru Unirea a avut în acel sezon un buget mai mare decât Bistrița“, a concluzionat Apostu. Deocamdată nu au fost oferite sume concrete în privința bugetului salarial lunar în viitoarea stagiune.

„Nu e mai mare, cu siguranță mai mare în campionatul viitor decât cel anterior. E un buget dinamic, se poate vorbi de o sumă aproximativă, dar nu în acest moment,. Vor mai veni jucători, nu mulți, întrucât lotul e în linii mari conturat”, a precizat Apostu.

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