Video: CSM Unirea Alba Iulia, start lansat spre Liga 2! Bogdan Apostu: „Un lot net superior celui precedent”, Cristian Pustai: „sper să repetăm episoadele Piatra Neamț și Bistrița”
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, start lansat spre Liga 2! Bogdan Apostu: „Un lot net superior celui precedent”, Cristian Pustai: „sper să repetăm episoadele Piatra Neamț și Bistrița”
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia începe a patra campanie consecutivă de promovare în Liga 2, de data aceasta cu cuplul Bogdan Apostu – Cristian Pustai la timonă.
Citește și: Foto: CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav!
Agentul hunedorean a reușit, în scurt timp, într-un mod spectaculos, să alcătuiască un lot puternic, aducând 16 jucători noi, cu preponderență de la Gloria Bistrița, cu nume precum R. Avram, Misăraș, Chindriș, Prejmerean, Donca, A. Dumitru, Niakate sau brazilianul Cordeiro (venit din Albania)
Oficialii clubului din Cetatea Marii Uniri și-au expus ferm planurile, cu obiectiv accederea în Liga 2, asta în cadrul unei conferințe de presă, în ziua reluării pregătirilor. „Ne propunem să nu mai trecem prin emoțiile barajului, să promovăm direct. Am încredere că vom reuși”, a sintetizat primarul Gabriel Pleșa, cel care, ulterior a susținut un discurs în vestiar.
„Mi-am dorit să revin, mă leagă amintiri frumoase de Alba Iulia, am fost și la aniversarea de 100 de ani a clubului. Ca orice început îmi doresc să fie unul fecund. Sper ca experiența noastră să dea roade. Sunt la al treilea descălecat în Liga 3, după Piatra Neamț și Bistrița, în precedentele două situații am promovat, sper să reușesc și a treia oară”, a punctat Cristian Pustai.
„Acum un an mi-am propus să nu mai cobor în eșalonul terț, dar am acceptat în cele din urmă! Este păcat ca Alba Iulia să rămână în mediocritatea Ligii 3. Sunt convins că Unirea Alba Iulia va ridica trofeul la finele campionatului, indiferent de adversar. Fără să jignesc pe nimeni, dar avem un lot valoric net superior față de sezonul trecut, cu jucători cu multă experiență”, a precizat Bogdan Apostu.
*Gicu Grozav, marea lovitură?
Principalul unirist consideră ar mai avea nevoie de întăriri, în compartimentul under, un fundaș central și măcar un atacant. Un nume ar fi albaiulianul Gheorghe Grozav, curat pentru o revenire senzațioională, după 16 ani, în tricoul formației din orașul natal.
În privința bugetului, anterior edilul albaiulian a precizat că bugetul divizionarei terțe se cifrează, la fel ca în sezonul anterior, la 1,2 milioane de euro. „Bugetul care-l avem în sezonul viitor, nu se apropie cu ce a avut Gloria în anul promovării. Dacă ne raportăm la campionatul în care am fost adversari în eșalonul terț, e un buget mai mic decât ce a avut Gloria atunci și chiar mai mic decât ce a avut Alba atunci, pentru Unirea a avut în acel sezon un buget mai mare decât Bistrița“, a concluzionat Apostu. Deocamdată nu au fost oferite sume concrete în privința bugetului salarial lunar în viitoarea stagiune.
„Nu e mai mare, cu siguranță mai mare în campionatul viitor decât cel anterior. E un buget dinamic, se poate vorbi de o sumă aproximativă, dar nu în acest moment,. Vor mai veni jucători, nu mulți, întrucât lotul e în linii mari conturat”, a precizat Apostu.
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Sport
Foto: CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav!
Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, campanie masivă și spectaculoasă de achiziții! „Alb-negrii” încearcă marea lovitură, aducerea lui Gicu Grozav! Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia s-a reunit marți, 14 aprilie, de Ziua Franței („Căderea Bastiliei”). Pe „Cetate” a început, oficial, un nou capitol, mandatul Bogdan Apostu – Cristian Pustai, cu obiectiv, la fel ca […]
Video | CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2 | Vezi declarațiile lui Bogdan Apostu și Cristian Pustai
CSM Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2, după o vară frământată, gruparea din Cetatea Marii Uniri intrând în era Bogdan Apostu și Cristian Apostu CSM Unirea Alba Iulia a pornit marți, 14 iulie 2026, Ziua Franței, „Căderea Bastiliei”, pe „Cetate”, o nouă campanie de atacare a promovării în eșalonul secund. Citește și: Alexandru […]
CSM Unirea Alba Iulia, încă o lovitură: Niakate, deturnat de la… SC Popești-Leordeni!
CSM Unirea Alba Iulia, încă o lovitură: Niakate, deturnat de la… SC Popești-Leordeni! Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a reușit o achiziție importantă, ivorianul Abdoulaye Niakate (25 de ani), prezentat de… SC Popești-Leordeni, adversară a uniriștilor la barajul de promovare a Ligii 2. Fotbalistul african a jucat în ultimele două sezoane la CS Universitar […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc”
Nicușor Dan, anunț despre posibilitatea alegerilor anticipate: „S-a discutat extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu...
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul”
Ilie Bolojan nu exclude varianta alegerilor anticipate: ,,Pot fi luate la modul serios în calcul” Alegerile anticipate pot reprezenta o...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia, executată din nou de STP: Instanța a încuviințat executarea silită pentru încă o datorie
Primăria Alba Iulia, executată din nou de STP: Instanța a încuviințat executarea silită pentru încă o datorie “Războiul” dintre administrația...
VIDEO | Momentul impactului în care o femeie a fost spulberată de o mașină pe o stradă din Alba, surprins de camere: Șoferul a lovit-o chiar pe trecerea de pietoni
Momentul impactului în care o femeie a fost spulberată de o mașină pe o stradă din Alba, surprins de camere:...
Curier Județean
Șofer vârstnic condamnat cu suspendare la Judecătoria Alba Iulia pentru ucidere din culpă: Accident mortal provocat de nerespectarea indicatorului „Stop!”
Șofer vârstnic condamnat cu suspendare la Judecătoria Alba Iulia pentru ucidere din culpă: Accident mortal provocat de nerespectarea indicatorului „Stop!”...
VIDEO | Academicianul Ioan-Aurel Pop, la casa natală a eroului național Avram Iancu: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza este lipsa de accent pe educație, pe sănătatea spirituală și pe cea fizică a oamenilor”
Academicianul Ioan-Aurel Pop, la casa natală a eroului național Avram Iancu: „Viața politică a României actuale e jalnică și cauza...
Politică Administrație
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și climatizare. Primăria Alba Iulia achiziționează serviciile de proiectare
Piața agroalimentară din Centru va fi modernizată: Fațadele vor fi anvelopate parțial și vor fi montate sisteme de ventilație și...
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei
Investiție majoră la Cugir: Încep lucrările la noul Parc Fotovoltaic. Proiect de peste 4 milioane de lei Primăria Orașului Cugir...
Opinii Comentarii
Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026. Afișare rezultate Bacalaureat 2026: Când se publică notele, unde le verifici și cum se depun contestațiile Rezultatele...
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile
Rezultate Bacalaureat 2026: când se afișează notele, unde pot fi verificate și cum se depun contestațiile Rezultatele la Bacalaureat 2026...