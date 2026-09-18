Video: CSM Unirea Alba Iulia, marea favorită la promovare, o nouă deziluzie! Start ratat de sezon, Cordeiro, iarăși eroul negativ!

CSM Unirea Alba Iulia, marea favorită la promovare, o nouă deziluzie! Start ratat de sezon, Cordeiro, iarăși eroul negativ!

CSM Unirea Alba Iulia, marea favorită la promovare, a oferit o nouă deziluzie, la Cugir, în derby „de Alba”, cu Metalurgistul Cugir, scor 2-2. Cu un cuvânt de laudă pentru „roș-albaștrii”, care au revenit în două rânduri și și-au apărat cu cerbicie șansele împotriva marii favorite

Când toată lumea se aștepta ca noua echipă creată de Apostu și Pustai să defileze, „alb-negrii” se chinuie în Seria 7. Jocul nu se ridică la nivelul așteptat, deși există calitate fotbalistică la unii dintre nou-veniți, cu o bilă albă pentru Covaci, unul dintre remarcații jocului de la Cugir, alături de Giurgiu, sau Vaida. Dar pe lângă prestațiile care nu încântă, mai există și o criză evidentă a rezultatelor, o presiune care se simte pe teren din primele minute.



Punctual, după 4 etape, mai bine de o treime din turul de campionat, pretendenta la Liga 2 are numai 5 puncte din 12 posibile, o singură victorie, iar în ultimele 3 runde a luat două remize, rezultate considerate negative! Asta în condițiile în care Blajul, cu Blănaru și R. Pîntea, defilează, lider cu maximum de puncte, iar la Cugir un gol egalizator a fost înscris de albaiulianul P. Păcurar!

Când aduci 26 de jucători și pleacă 24, este clar că omogenitatea și relațiile de joc tind spre zero în primele luni, dar în același timp apare imaginea unei orchestre dezarticulate, și nici de pe banca tehnică soluțiile lui Pustai nu și-au dovedit eficiența, ca să nu spunem mai mult. Prin accidentarea lui Bălan, „Profesorul” nu are soluții ofensive, iar Ayeni este printre cei mai slabi de pe teren în fiecare dispută, în postura de vârf.

*Cordeiro, un penalty în bătaie de joc!

Cordeiro a înscris un gol de 3 puncte în runda inaugurală cu Sântana, însă apoi s-a dovedit „demonul” care a stricat totul. Un roșu absurd la Blaj (52), și Unirea a pierdut 1-2, după ce conducea cu 1-0 în acel moment. A urmat o altă mostră de stupizenie, la Cugir, la scorul de 2-1, în minutul 83, când a executat în bătaie de joc un penalty, obținut tot de brazilian, o „scăriță” care a lovit transversala și alte două puncet irosite din pricina prostiilor acestuia! Nu poți să pui în cârca sud-americanului toate neîmplinirile Unirii de până în prezent, dar e clar că are o parte însemnată de vină!

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