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95 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în acest an: Cinci persoane au decedat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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95 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, înregistrate în acest an: Cinci persoane au decedat

Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 95 de cazuri de infecție cu virusul West Nile înregistrate în acest an, cele mai multe fiind depistate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 60 și 69 de ani.

De asemenea, cinci persoane au decedat, numărul fiind constant faţă de ultima raportare.

”În sezonul 2026, în perioada 03.06.2026-16.09.2026 au fost înregistrate 95 cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 83 cazuri confirmate şi 12 cazuri probabile. S-au înregistrat 5 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi”, a transmis Institutul Naţional de Sănătate Publică, într-un raport săptămânal.

25 dintre cazuri au apărut la persoane din grupa de vârstă 60-69 de ani, câte 19 la grupele 50-59 de ani şi 70-79 de ani şi 11 la persoane de peste 80 de ani. Un caz s-a înregistrat la adolescenţi de 15-19 ani, iar restul la adulţi de până în 50 de ani.

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (2), Bihor (1), Brăila (4), Botoşani (1), Buzău (1), Călăraşi (6), Cluj (2), Constanta (2), Dâmboviţa (1) Galaţi (3), Giurgiu (6), Harghita (1), Ialomiţa (5), Iaşi (2), Ilfov (10), Mureş (1), Prahova (2), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (3), Vaslui (1) , Vrancea (1) şi municipiul Bucureşti (37).

Recomandările pentru populaţie sunt următoarele:

– să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi,

– să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor,

– să utilizeze substante insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei,

– să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre),

– să asigure desecarea bălţilor de apa din jurul gospodăriei, – să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

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