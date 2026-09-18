Foto | Elevii și personalul Colegiului Militar „Mihai Viteazul”, exercițiu de evacuare în caz de incendiu alături de pompierii din Alba Iulia: ,,Siguranța este o prioritate”
Elevii și personalul Colegiului Militar „Mihai Viteazul”, exercițiu de evacuare în caz de incendiu alături de pompierii din Alba Iulia: ,,Siguranța este o prioritate”
Elevii și personalul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat, în această săptămână, la un exercițiu complex de evacuare și salvare în cazul producerii unui incendiu, desfășurat împreună cu pompierii din cadrul Detașamentului Alba Iulia.
,,Elevii și personalul Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” au participat săptămâna aceasta la un exercițiu complex de evacuare și salvare în cazul producerii unui incendiu, organizat în comun cu Detașamentul de pompieri Alba Iulia.
Sub coordonarea locotenent-colonelului Radu Botezan, pompierii le-au reamintit tuturor care sunt pașii esențiali pentru o evacuare în siguranță și cum să reacționeze corect în situații de urgență.
Siguranța este o prioritate, iar educația, prevenția și exercițiile de evacuare organizate periodic, au un rol esențial în pregătirea corectă pentru situații reale de urgență.”, se arată în mesajul publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
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