Foto | Proiect unic în România: Salvamont Alba, dotat cu o dronă performantă cu termoviziune și zoom optic pentru misiunile de căutare și salvare
Proiect unic în România: Salvamont Alba, dotat cu o dronă performantă cu termoviziune și zoom optic pentru misiunile de căutare și salvare
Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba a fost dotat cu o dronă performantă, echipată cu termoviziune și zoom optic, care va putea fi folosită în misiunile de căutare și salvare desfășurate în zone greu accesibile.
Echipamentul a fost oferit în cadrul unui parteneriat dintre Salvamont România, Vodafone România și Fundația Vodafone și le va permite salvatorilor să cerceteze rapid suprafețe întinse, să identifice persoane dispărute sau accidentate și să transmită echipelor din teren informații esențiale în situațiile în care fiecare minut poate face diferența.
Mesajul integral publicat de Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba:
,,Serviciul Public Județean Salvamont – Salvaspeo Alba a primit o dronă performantă cu termoviziune și zoom optic în cadrul parteneriatului dintre Salvamont România, Vodafone România și Fundația Vodafone.
Noile drone echipate cu zoom optic și cameră termică de înaltă performanță, vor permite salvatorilor să cerceteze într-un timp foarte scurt suprafețe mari și zone greu accesibile, să identifice persoane dispărute sau accidentate și să ofere echipelor din teren informații esențiale atunci când fiecare minut contează.
Odată cu această etapă, cele 40 de servicii Salvamont ajung să opereze împreună o flotă de aproximativ 200 de drone, cea mai mare flotă de acest tip din România.
Dronele sunt utilizate pentru căutare și salvare cu camere optice și termale, transmiterea în direct a imaginilor către centrele de comandă, colectarea de fotograme și cartografierea zonelor de intervenție, transportul unor echipamente esențiale, iluminarea zonelor greu accesibile și ghidarea salvatorilor în teren cu ajutorul fasciculelor luminoase.
În proiectele speciale dezvoltate de Salvamont sunt utilizate inclusiv soluții aeriene pentru generarea temporară de semnal de telefonie și internet în zone fără acoperire, sisteme pentru verificarea automată a domeniilor schiabile după închiderea programului, precum și drone și echipamente robotizate pentru cercetare subacvatică.
În spatele dronelor există însă o infrastructură la fel de importantă. România, prin Salvamont, dispune de un Centru Național de Analiză a Fotogramelor cu ajutorul Inteligenței Artificiale, cu acoperire la nivelul întregii țări, precum și de 17 centre locale de analiză, care pot sprijini echipele în misiunile complexe de căutare.
Este un ecosistem construit în timp, în care salvatorii, dronele, inteligența artificială, comunicațiile și centrele de comandă lucrează împreună pentru același obiectiv: găsirea și salvarea oamenilor cât mai repede pentru că fiecare minut poate însemna o viață salvată.
Mulțumim Vodafone România și Fundației Vodafone pentru susținerea constantă a salvatorilor montani și pentru un parteneriat în care tehnologia este pusă, concret, în slujba vieții.”, se arată în mesajul publicat de Serviciul Public Județean Salvamont Alba.
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