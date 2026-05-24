VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine

CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine
Baza Sportivă Micești a găzduit, duminică, 24 mai 2026 un duel de foc, o adevărată finală pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine de fotbal, între CSM Unirea Alba Iulia și Gloria Bistrița.
Înaintea partidei de la Micești, cele două formații se aflau la egalitate perfectă, având 37 de puncte și același golaveraj.
Etapa trecută, ambele echipe au obținut victorii în deplasare.
Rezultatul final a fost: CSM Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița 1-2 (1-1), după un duel electrizant, pe muchie de cuțit.
Au marcat în prima repriză două jucătoare originare din Republica Moldova: Coceanovschi (19), respectiv Rubanovici (11), Kara-Jouli (57).
Autoarea golului oaspetelor, Victoria Rubanovici, a părăsit terenul imediat după reușită, din pricina unei accidentări.
CSM Unirea Alba Iulia: S. Câmpean – Y. Vasquez, M. Nagy, B. Banciu, A. Laiu, D. Băcanu, L. Șuveț, E. Coceanovschi, C. Bistrian, E. Ruvila; rezerve: D. Sibișean, D. Stan, F. Ancăș, A. Cîrjan, N. Vincze, S. Toma. Antrenor Marcel Rusu
În runda finală, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, iar Gloria Bistrița va întâlni acasă pe Atletic Olimpia Gherla.
Ambele partide sunt programate sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 11.00.
