Sport

VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, înfrângere în „finala” pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine

Baza Sportivă Micești a găzduit, duminică, 24 mai 2026 un duel de foc, o adevărată finală pentru primul loc în play-out-ul SuperLigii Feminine de fotbal, între CSM Unirea Alba Iulia și Gloria Bistrița.

Înaintea partidei de la Micești, cele două formații se aflau la egalitate perfectă, având 37 de puncte și același golaveraj.

Etapa trecută, ambele echipe au obținut victorii în deplasare.

Rezultatul final a fost: CSM Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița 1-2 (1-1), după un duel electrizant, pe muchie de cuțit.

Au marcat în prima repriză două jucătoare originare din Republica Moldova: Coceanovschi (19), respectiv Rubanovici (11), Kara-Jouli (57).

Autoarea golului oaspetelor, Victoria Rubanovici, a părăsit terenul imediat după reușită, din pricina unei accidentări.

CSM Unirea Alba Iulia: S. Câmpean – Y. Vasquez, M. Nagy, B. Banciu, A. Laiu, D. Băcanu, L. Șuveț, E. Coceanovschi, C. Bistrian, E. Ruvila; rezerve: D. Sibișean, D. Stan, F. Ancăș, A. Cîrjan, N. Vincze, S. Toma. Antrenor Marcel Rusu

În runda finală, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, iar Gloria Bistrița va întâlni acasă pe Atletic Olimpia Gherla.

Ambele partide sunt programate sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 11.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

24 mai 2026

De

Medalie de aur pentru România la canotaj: Echipajul de 4 rame feminin, pe prima treaptă a podiumului la Campionatul European de Juniori din Germania Echipajul de 4 rame feminin (JW4-) al României, format din Ana-Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun, Anca-Andreea Culidiuc şi Denisa Mihaela Vasilica, a câştigat, duminică, 24 mai 2026 medalia de aur la […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Când își va afla CSM Unirea Alba Iulia adversara din semifinala barajului de promovare în Liga 2: Tragere la sorți la sediul FRF. REGULAMENT

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

24 mai 2026

De

Când își va afla CSM Unirea Alba Iulia adversara din semifinala barajului de promovare în Liga 2: Tragere la sorți la sediul FRF. REGULAMENT Luni, 25 mai 2026, cu începere la ora 13:00, Casa Fotbalului găzduiește o ultimă tragere la sorţi în sezonul 2025-2026 al competiţiei Superscore Liga 3, a anunțat, duminică, 24 mai 2026, […]

Citește mai mult

Sport

La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 11 ore

în

24 mai 2026

De

La barajul pentru Liga 2: Șoimii Gura Humorului, SC Popești-Leordeni și Minerul Lupeni, posibilii oponenți ai Unirii Alba Iulia | Semifinalele din 30 mai vor fi decise prin tragere la sorți În urma rezultatelor din ultima etapă a play-off-ului Ligii 3, ultimele două promovate direct în Liga 2 sunt Cetatea Suceava, din Seria 1, și CSL […]

Citește mai mult