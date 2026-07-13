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VIDEO | Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării, în vizită la Alba: Ce spune despre negocierile privind formarea Guvernului: „Acum trebuie găsită soluția, nu trebuie amânată”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 minute

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Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării, în vizită la Alba: Ce spune despre negocierile privind formarea Guvernului: „Acum trebuie găsită soluția, nu trebuie amânată”

Ministrului interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a fost prezent, luni, 13 iulie 2026, la Zlatna, cu ocazia dezvoltării infrastructurii educaționale locale prin inaugurarea primei creșe moderne destinate copiilor de vârstă antepreșcolară.

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Cu această ocazie, Cseke Attila a vorbit și despre negocierile privind formarea Guvernului, care au loc, din nou, chiar în aceste zile la Cotroceni.

Cseke Attila: ,,Nu e o situație nici fericită, nici dorită pentru o țară să avem interimat atât de lung”

Ministrului interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a subliniat nevoia ca România să aibă un Guvern stabil cât mai rapid, spunând că interimatele sunt ,,limitate” de către Constituție:

,,Trebuie să avem un guvern. Este important. Nu e o situație nici fericită, nici dorită pentru o țară să avem interimat atât de lung. Indiferent de contextul politic și social în care ne aflăm, interimatele sunt oarecum în prima fază și limitate de către Constituție. În a doua fază, sigur că această limitare ține până la învestirea unui nou guvern. Suntem în această situație.”, a expliat Cseke Attila pentru ziarulunirea.ro

El a continuat prin a spune că discuția privind Guvernul ar trebuie să se închidă ,,cât mai rapid posibil”, mai ales având în vedere ,,provocările pe PNRR și provocările zilnice care sunt în activitatea unui minister”: 

,,Dar având în vedere și provocările pe PNRR și provocările zilnice care sunt în activitatea unui minister, este de preferat și este bine ca această discuție să se închidă cât mai rapid posibil. Trebuie ca cele patru formațiuni politice să ajungă la un acord, pentru că este o așteptare legitimă a societății, a oamenilor din societate.”, a mai explicat ministrul interimar. 

,,Acum trebuie găsită soluția, nu trebuie amânată”

Mai mult decât atât, Cseke Attila a spus că societatea discută și este preocupată de acest subiect, mai ales având în vedere că ,,instabilitatea” creată de această situație nu are cum să aducă ,,lucruri bune”. Astfel, potrivit acestuia, politicienii sunt nevoiți să găsească o soluție cât mai rapid: 

,,Oamenii vorbesc despre acest subiect, sunt preocupați de acest subiect, știu că orice instabilitate nu poate să le aducă lucruri bune și atunci factorul politic trebuie să găsească o soluție și această soluție trebuie găsită cât mai rapid, pentru că situația nu se va îmbunătăți, nu va fi o altă situație politică, un context parlamentar diferit, de exemplu după 1 septembrie, va fi exact același context. Acum trebuie găsită soluția, nu trebuie amânată.”, a spus, în final, Cseke Attila, ministrul interimar al Dezvoltării.

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