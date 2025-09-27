VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă

„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele

În dimineața zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025, s-a dat în Cetatea Alba Carolina startul pentru un eveniment care a reunit participanți de toate vârstele.

Este vorba de „Crosul Inimilor”.

Fiecare kit de participare cumpărat cumpărat de participanți va contribui la oferirea unor burse pentru copiii talentați din Alba Iulia.

Organizatorii evenimentului au fost Rotary Club Alba Iulia și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, alături de o serie de parteneri.

„Crosul Inimilor – Manifestul pentru sănătate și comunitate”, este motto-ul sub care s-a desfășurat această manifestare.

Traseul crosului a avut lungimea de 5,4 kilometri.

Încălzirea pe muzică, un flashmob, ărezența unui DJ, premiile și zonele cu pudră colorată au transformat alergarea într-un adevărat festival al bucuriei și al culorilor.

Crosul Inimilor a fost nu doar o alergare, ci o sărbătoare a mișcării, a prieteniei și a inimilor care bat împreună, exact șa cum au preconizat organizatorii.

