VIDEO | Creșa și grădinița ultramodernă, realizate la Sebeș de subsidiara Mercedes din România, au fost inaugurate

Creșa și grădinița ultramodernă, realizată la Sebeș de subsidiara Mercedes din România, au fost inaugurate, luni, 1 septembrie 2025.
În iunie 2024, compania Star Assembly Sebeș a demarat un proiect investițional în infrastructura educațională, construind Grădinița și Creșa Publică „Blauer Stern” („Steaua Albastră”) pentru 97 de copii.
Finanțarea proiectului a fost asigurată de către Star Assembly, în timp ce Asociația Comitetului de Părinți al Liceului German Sebeș s-a ocupat de coordonarea lucrărilor de construcție, echipare și pregătire a spațiilor, până la momentul în care acestea au devenit complet funcționale.
Municipalitatea din Sebeș a contribuit prin punerea la dispoziție a terenului necesar și va prelua, totodată, responsabilitatea operaționalizării și administrării unității după finalizarea lucrărilor.
Proces educațional coordonat de Liceul German Sebeș
Liceul German Sebeș va coordona procesul educațional, iar grădinița și creșa vor funcționa cu program prelungit, oferind un curriculum în limba germană, adaptat nevoilor copiilor și standardelor educaționale moderne.
Grădinița și Creșa „Blauer Stern” este situată în zona de vest a municipiului Sebeș, în proximitatea zonei industriale, pe un teren de 5.039 de metri pătrați.
„Pentru noi, Liceul German, și pentru comunitatea germană din Sebeș și din împrejurimi, înseamnă un vis împlinit. Cu o tradiție de învățământ în limba germană de peste 600 de ani, ne bucurăm că am putut reînființa o grădiniță și o creșă, care ne-au lipsit odată cu părăsirea în masă a etnicilor germani din Transilvania și din România.
Multe grădinițe și școli s-au închis, iar aici, la Sebeș, s-a păstrat această tradiție de învățământ în limba germană. O creșă care găzduiește 40 de preșcolari și o grădiniță care găzduiește 60 de preșcolari reprezintă o mare realizare”, a declarat Verona Maria Onofrei, director al Liceului German Sebeș.
Designul arhitectural redefinește conceptul de spațiu educațional printr-o integrare armonioasă a interiorului cu exteriorul, beneficiind de iluminare naturală optimizată printr-un design inteligent. Structura clădirii este compartimentată în 3 module, unite printr-un spațiu multifuncțional generos, care favorizează activitățile comune și creează un mediu plăcut și prietenos pentru copii.
3 săli distincte la creșă și 3 săli de grupă la grădiniță
Clădirea a fost proiectată pentru a oferi un mediu sigur, modern și prietenos pentru copii, fiind organizată, așa cum a fost deja menționat, în 3 module funcționale. Modulul administrativ include zona de acces, birourile, cancelaria și sala de mese.
Modulul de creșă cuprinde 3 săli distincte, fiecare dotată cu spații de dormit și zone de joacă, deschise spre o curte privată amenajată cu arbori și arbuști.
Modulul grădiniței include 3 săli de grupă, separate de spațiul multifuncțional printr-un perete interactiv care permite flexibilitate în desfășurarea activităților. Spațiul multifuncțional central dispune de gradene, o bibliotecă cu acces liber la raft, un ecran de proiecție și zone de relaxare, fiind destinat activităților comune, educaționale și de socializare.
Pe lângă activitățile educaționale, acest spațiu va fi folosit și ca loc de joacă și interacțiune pentru toți copiii. Sălile de grupă sunt moderne, echipate cu tehnologie educațională avansată care încurajează interacțiunea și colaborarea.
Terasele exterioare acoperite permit desfășurarea activităților în aer liber, indiferent de condițiile meteorologice. Locurile de joacă exterioare sunt special amenajate pentru siguranța și confortul copiilor. De asemenea, clădirea include un cabinet medical și un izolator, asigurând protecția și bunăstarea celor mici.
Investiția vizează nu doar crearea unui spațiu educațional modern, ci și implementarea unor soluții tehnologice avansate. Clădirea va fi dotată cu sisteme inteligente de automatizare, menite să optimizeze consumul de energie și să reducă necesitatea intervenției umane pentru reglarea climatizării, a iluminatului și a altor funcții esențiale.
Pentru reducerea impactului asupra mediului, construcția a integrat soluții sustenabile avansate, precum panouri solare și fotovoltaice pentru producerea energiei electrice, utilizate în sistemele de încălzire și răcire prin intermediul pompelor de căldură.
