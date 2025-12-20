VIDEO | Crăciunul la fermă, în Apuseni: Văcuța fashion din Gârda de Sus, gătită cu luminițe, dovada că și satul poate fi ,,cool”, iar tradiția și modernul pot merge mână în mână
Crăciunul la fermă, în Apuseni: Văcuța fashion din Gârda de Sus, gătită cu luminițe, dovada că și satul poate fi ,,cool”, iar tradiția și modernul pot merge mână în mână
Într-o lume în care trendurile de sărbători sunt dominate de căței și pisici împodobite cu luminițe, o tânără din județul Alba a ales să meargă pe propriul drum. Sau, mai bine spus, pe propriul drum de fermă. Cristina Pașca, din satul Gârda de Sus, a adus spiritul Crăciunului acolo unde puțini s-ar fi gândit: în grajd, la văcuțe.
Totul a pornit dintr-o idee simplă și sinceră, exact așa cum sunt serile la sat. O seară cu muzică, oameni faini, râsete și un motiv bun să fim împreună. Fără pretenții, fără scenarii complicate. Doar dorința de a aduce lumină, la propriu și la figurat, într-un loc care face parte din viața de zi cu zi.
„Trendul e cu căței și pisici luminate. Eu? Văcuțe!”, spune Cristina cu umor. Și așa a apărut văcuța împodobită cu luminițe de Crăciun, devenită rapid vedetă pe internet. Pentru tânără, Crăciunul nu înseamnă doar brazi decorați și vitrine strălucitoare, ci și viața de fermă, munca, animalele și legătura profundă cu locul de unde vine.
Gestul ei arată că tradiția și modernul pot merge mână în mână, că satul nu e mai puțin „cool” și că bucuria se poate găsi în lucruri simple. De ce nu ar putea și văcuțele să fie fashion, măcar de sărbători?
În Gârda de Sus, Crăciunul a venit altfel anul acesta: cu luminițe, muzică și o văcuță care a furat toate privirile. Iar Cristina Pașca a demonstrat că nu trebuie să urmezi trendurile ca să fii în pas cu spiritul sărbătorilor. Uneori, e suficient să fii tu, exact așa cum ești și să aprinzi o lumină acolo unde contează.
