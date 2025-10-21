VIDEO | Cozi interminabile la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț: Sunt depuse spre închinare la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia

Cozi impresionante se întind în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia. Moaștele Sfântului Dometie cel Milostiv sunt expuse pentru închinare până miercuri dimineață

Sute de credincioși stau deja la coadă în fața Catedralei Ortodoxe din Alba Iulia, pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Racla cu sfintele moaște a fost adusă luni, 20 octombrie, la ora 17:00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10:00, cu prilejul sărbătorii Sfinților Mărturisitori Ardeleni.

„Apostolul moților”, așa cum este cunoscut Sfântul Dometie, s-a remarcat prin viața sa plină de evlavie și prin activitatea pastoral-misionară de la Mănăstirea Râmeț, fiind considerat ctitorul spiritual al așezământului monahal. Credincioșii vin din toate colțurile țării pentru a se ruga și a primi binecuvântarea Sfântului, stând la coadă încă de dimineață pentru a putea ajunge la raclă.

Racla cu cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț va poposi la Catedrala arhiepiscopală din Cetatea Alba Iuliei, luni, 20 octombrie, la ora 17.00, și va rămâne spre închinare până miercuri, 22 octombrie, la ora 10.00.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei transmit: „Vă invităm cu dragă inimă să veniți la această sărbătoare și să gustați din izvorul minunilor ce se revarsă prin acești iubiți sfinți ai creștinătății, prieteni ai lui Hristos și casnici ai lui Dumnezeu.”

Sfântul Cuvios Dometie cel Milostiv, trecut în rândul sfinților în februarie 2025, este cinstit anual pe 6 iulie, în ziua trecerii sale la Domnul, iar prezența sa la Alba Iulia pentru prima dată de la canonizare atrage un număr impresionant de credincioși, dornici să se roage și să primească binecuvântarea sa.

Programul liturgic din această perioadă este următorul:

*Luni, 20 octombrie

– ora 17.00 – Primirea delegației cu moaștele Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și procesiunea în jurul complexului Catedralei Reîntregirii

– ora 18.00 – Vecernia mare cu Litie

– ora 19.25 – Acatistul Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț

*Marți, 21 octombrie

– ora 08.30 – Utrenia

– ora 10.00 – Dumnezeiasca Liturghie arhierească, pe scena din faţa Catedralei Reîntregirii

– ora 18.00 – Vecernia și Acatistul Sfinților Mărturisitori Ardeleni

Secțiune Știri sub articolul principal

