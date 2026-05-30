VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, în 6 iunie e marele duel cu SC Popești-Leordeni

CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, scor 3-0, iar sâmbătă, 6 iunie, e marele duel cu SC Popești-Leordeni, tot în deplasare

CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la barajul final pentru promovarea în Liga 2, după victoria de la Lupeni, scor 3-0 (1-0), cu Minerul, goluri marcate de Ardei (31) și Giosu (65), din faze fixe, respectiv Giurgiu (77, penalty). „Alb-negrii” au dat lovitura în Valea Jiului, după o prestație extraordinară și sunt la un singur meci de accederea în eșalonul superior.

Uniriștii au făcut spectacol pe teren, iar galeria „Black Warriors” a dat recital în tribune!

Finala va fi sâmbătă, 6 iunie, tot în deplasare, cu SC Popești-Leordeni. Gruparea ilfoveană a învins Șoimii Gura Humorului 3-2 (1-0), acasă, în a cincea încercare consecutivă de a promova!

Uniriștii sunt pe cai mari, cu al patrulea meci consecutiv adjudecat, fără gol primit

Elevii lui Dragoș Militaru au avut o prestație excelentă în partida de la Lupeni, realizând o calificare extrem de meritată. CSM Unirea Alba Iulia și-a depășit performanța din stagiunea trecută, când s-a oprit în semifinalele barajelor, la loviturile de departajare, eliminată de SCM Rm. Vâlcea.

Atmosferă de mare meci în Valea Jiului, cu peste 3500 de spectatori și două galerii entuziaste, albaiulienii fiind încurajați de 150 de fani. „Alb-negrii” au controlat ostilitățile în prima repriză, când minerii nu au putut ieși din jumătatea proprie.

Ardei (31) a punctat, reluare cu capul la un corner Miclăuș și deviere Giurgiu, un avantaj firesc, reușită intercalată între marile ocazii ale lui V. Borcea (30, 32 – a respins V. Popa de pe linia porții).

Un nou corner, iar albaiulienii au punctat prin celălalt fundaș central Giosu (65), la centrare Mihaiu.

Giurgiu (77), din penalty, obținut de Pîntea, abia intrat, la un duel cu Vl. Popa.

Minerul: Drîngă – Pancu, D. Vlad, V. Popa, Mar – Chițimia (46, Toma), Bedea/cpt, Cr. Creciunesc, Raicea (46, Moise) – Baidoo, Petea (46, Eshun); rezerve Stana, Voinea, Trip, Dulap, Sima, Stana, Tonca. Antrenor Ionuț Moșteanu.

CSM Unirea: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu – Ardeiu, Jorza/cpt., V. Borcea – Mihaiu (76, Pîntea), Fetița (52, Banyoi), Miclăuș (62, Ondreykovicz); rezerve Ștefan, Golda, Glonț, Szijj, Banu, Blănaru. Antrenor Dragoș Militaru.

Arbitri I. Coza (Cernica), Fl. Vișan (Galați), I. Bobe (București); rezervă D. Lunca (Cluj-Napoca) Obsercatori M. Salomir (Cluj-Napoca), D. Mihai (București)

Foto: Adrian FARCAȘ

