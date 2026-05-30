Sport

VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, în 6 iunie e marele duel cu SC Popești-Leordeni

Dan HENEGAR

Publicat

acum 35 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, scor 3-0, iar sâmbătă, 6 iunie, e marele duel cu SC Popești-Leordeni, tot în deplasare

CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la barajul final pentru promovarea în Liga 2, după victoria de la Lupeni, scor 3-0 (1-0), cu Minerul, goluri marcate de Ardei (31) și Giosu (65), din faze fixe, respectiv Giurgiu (77, penalty). „Alb-negrii” au dat lovitura în Valea Jiului, după o prestație extraordinară și sunt la un singur meci de accederea în eșalonul superior.

Citește și: VIDEO: Infern în Valea Jiului pentru CSM Unirea Alba Iulia, la barajul cu Minerul Lupeni pentru Liga 2! CSM Unirea Alba Iulia, deplasare gratuită pentru suporteri!

Uniriștii au făcut spectacol pe teren, iar galeria „Black Warriors” a dat recital în tribune!

Finala va fi sâmbătă, 6 iunie, tot în deplasare, cu SC Popești-Leordeni. Gruparea ilfoveană a învins Șoimii Gura Humorului 3-2 (1-0), acasă, în a cincea încercare consecutivă de a promova!

Uniriștii sunt pe cai mari, cu al patrulea meci consecutiv adjudecat, fără gol primit

Elevii lui Dragoș Militaru au avut o prestație excelentă în partida de la Lupeni, realizând o calificare extrem de meritată. CSM Unirea Alba Iulia și-a depășit performanța din stagiunea trecută, când s-a oprit în semifinalele barajelor, la loviturile de departajare, eliminată de SCM Rm. Vâlcea.

Atmosferă de mare meci în Valea Jiului, cu peste 3500 de spectatori și două galerii entuziaste, albaiulienii fiind încurajați de 150 de fani. „Alb-negrii” au controlat ostilitățile în prima repriză, când minerii nu au putut ieși din jumătatea proprie.

Ardei (31) a punctat, reluare cu capul la un corner Miclăuș și deviere Giurgiu, un avantaj firesc, reușită intercalată între marile ocazii ale lui V. Borcea (30, 32 – a respins V. Popa de pe linia porții).

Un nou corner, iar albaiulienii au punctat prin celălalt fundaș central Giosu (65), la centrare Mihaiu.

Giurgiu (77), din penalty, obținut de Pîntea, abia intrat, la un duel cu Vl. Popa.

Minerul: Drîngă – Pancu, D. Vlad, V. Popa, Mar – Chițimia (46, Toma), Bedea/cpt, Cr. Creciunesc, Raicea (46, Moise) – Baidoo, Petea (46, Eshun); rezerve Stana, Voinea, Trip, Dulap, Sima, Stana, Tonca. Antrenor Ionuț Moșteanu.

CSM Unirea: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu – Ardeiu, Jorza/cpt., V. Borcea – Mihaiu (76, Pîntea), Fetița (52, Banyoi), Miclăuș (62, Ondreykovicz); rezerve Ștefan, Golda, Glonț, Szijj, Banu, Blănaru. Antrenor Dragoș Militaru.

Arbitri I. Coza (Cernica), Fl. Vișan (Galați), I. Bobe (București); rezervă D. Lunca (Cluj-Napoca) Obsercatori M. Salomir (Cluj-Napoca), D. Mihai (București)

Foto: Adrian FARCAȘ

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

LIVE VIDEO | Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal?

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

30 mai 2026

De

Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal? Minerul Lupeni șu CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, într-un duel de foc pentru stabilirea uneia dintre echipele care va […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO | Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

30 mai 2026

De

Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, în Valea Jiului într-una dintre semifinalele barajului de promovare în Liga 2 de fotbal. Citește și: Cine este […]

Citește mai mult

Sport

VIDEO | Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), CAMPION MONDIAL la împins din culcat: Performanță repurtată la „mondialul” din Polonia

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

30 mai 2026

De

Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), CAMPION MONDIAL la împins din culcat: Performanță repurtată la „mondialul” din Polonia Tiberiu Mureșan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, unde este pregătit de Ovidiu Pănăzan, a devenit campion mondial la împins din culcat la „mondialul” de powerlifting în desfășurare în Polonia. „Azi, 30 mai 2026, scriem din […]

Citește mai mult