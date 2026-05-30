VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, în 6 iunie e marele duel cu SC Popești-Leordeni
CSM Unirea Alba Iulia, calificare la barajul final pentru promovarea în Liga 2!!! Victorie senzațională la Lupeni a „alb-negrilor”, scor 3-0, iar sâmbătă, 6 iunie, e marele duel cu SC Popești-Leordeni, tot în deplasare
CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la barajul final pentru promovarea în Liga 2, după victoria de la Lupeni, scor 3-0 (1-0), cu Minerul, goluri marcate de Ardei (31) și Giosu (65), din faze fixe, respectiv Giurgiu (77, penalty). „Alb-negrii” au dat lovitura în Valea Jiului, după o prestație extraordinară și sunt la un singur meci de accederea în eșalonul superior.
Citește și: VIDEO: Infern în Valea Jiului pentru CSM Unirea Alba Iulia, la barajul cu Minerul Lupeni pentru Liga 2! CSM Unirea Alba Iulia, deplasare gratuită pentru suporteri!
Uniriștii au făcut spectacol pe teren, iar galeria „Black Warriors” a dat recital în tribune!
Finala va fi sâmbătă, 6 iunie, tot în deplasare, cu SC Popești-Leordeni. Gruparea ilfoveană a învins Șoimii Gura Humorului 3-2 (1-0), acasă, în a cincea încercare consecutivă de a promova!
Elevii lui Dragoș Militaru au avut o prestație excelentă în partida de la Lupeni, realizând o calificare extrem de meritată. CSM Unirea Alba Iulia și-a depășit performanța din stagiunea trecută, când s-a oprit în semifinalele barajelor, la loviturile de departajare, eliminată de SCM Rm. Vâlcea.
Atmosferă de mare meci în Valea Jiului, cu peste 3500 de spectatori și două galerii entuziaste, albaiulienii fiind încurajați de 150 de fani. „Alb-negrii” au controlat ostilitățile în prima repriză, când minerii nu au putut ieși din jumătatea proprie.
Ardei (31) a punctat, reluare cu capul la un corner Miclăuș și deviere Giurgiu, un avantaj firesc, reușită intercalată între marile ocazii ale lui V. Borcea (30, 32 – a respins V. Popa de pe linia porții).
Un nou corner, iar albaiulienii au punctat prin celălalt fundaș central Giosu (65), la centrare Mihaiu.
Giurgiu (77), din penalty, obținut de Pîntea, abia intrat, la un duel cu Vl. Popa.
Minerul: Drîngă – Pancu, D. Vlad, V. Popa, Mar – Chițimia (46, Toma), Bedea/cpt, Cr. Creciunesc, Raicea (46, Moise) – Baidoo, Petea (46, Eshun); rezerve Stana, Voinea, Trip, Dulap, Sima, Stana, Tonca. Antrenor Ionuț Moșteanu.
CSM Unirea: Ducan – Lambru, Ardei, Giosu, Giurgiu – Ardeiu, Jorza/cpt., V. Borcea – Mihaiu (76, Pîntea), Fetița (52, Banyoi), Miclăuș (62, Ondreykovicz); rezerve Ștefan, Golda, Glonț, Szijj, Banu, Blănaru. Antrenor Dragoș Militaru.
Arbitri I. Coza (Cernica), Fl. Vișan (Galați), I. Bobe (București); rezervă D. Lunca (Cluj-Napoca) Obsercatori M. Salomir (Cluj-Napoca), D. Mihai (București)
Foto: Adrian FARCAȘ
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
LIVE VIDEO | Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal?
Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, duel de foc în Valea Jiului: Cine va lua „biletul” pentru finala barajului de promovare în Liga 2 de fotbal? Minerul Lupeni șu CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, într-un duel de foc pentru stabilirea uneia dintre echipele care va […]
VIDEO | Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni
Cu ce formulă de echipă abordează CSM Unirea Alba Iulia meciul crucial de la Lupeni: Susținere importantă a suporterilor albaiulieni Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia se înfruntă, sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 17.30, în Valea Jiului într-una dintre semifinalele barajului de promovare în Liga 2 de fotbal. Citește și: Cine este […]
VIDEO | Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), CAMPION MONDIAL la împins din culcat: Performanță repurtată la „mondialul” din Polonia
Tiberiu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia), CAMPION MONDIAL la împins din culcat: Performanță repurtată la „mondialul” din Polonia Tiberiu Mureșan, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, unde este pregătit de Ovidiu Pănăzan, a devenit campion mondial la împins din culcat la „mondialul” de powerlifting în desfășurare în Polonia. „Azi, 30 mai 2026, scriem din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026
Guvernul prelungește termenul pentru proiectele PNRR din Sănătate: Spitalele și digitalizarea au răgaz până la finalul lui august 2026 Ministerul...
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă
România accelerează înzestrarea Armatei: Banii pentru Piranha, redirecționați către noi vehicule de luptă Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a...
Știrea Zilei
FOTO | Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la fotbal feminin și locul III la baschet
Trei polițiste din Alba, pe podium la IPA Games 2026: Mădălina, Adina și Diana au obținut medalia de bronz la...
FOTO | Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a salvat tradițiile județului Alba
Tezaurul ascuns dintr-o cameră a Căminului pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia: Povestea etnografului Olivia Bărbuța, ambasadorul cultural care a...
Curier Județean
FOTO | Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de peste 800 de lei
Zeci de persoane și mașini verificate de polițiștii și jandarmii din Alba în noaptea de vineri spre sâmbătă. Amenzi de...
VIDEO | S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru a condus cu o alcoolemie de 0,66 mg/l
S-a urcat băut la volan și a fost oprit de polițiști: Șofer de 65 de ani, din Scărișoara, reținut pentru...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Mesaje de RUSALII 2026. Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru cei dragi
Mesaje de Rusalii 2026 • Texte cu urări și felicitări de ”la mulți ani ” care pot fi transmise prin...
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ
30 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...