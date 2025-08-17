VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Nicolae Câmpeanu sau Lupușor, cum îl știu cunoscuții și prietenii, a venit sâmbătă, 16 august 2025, în Cetatea Alba Carolina, cu doi armăsari superbi tocmai de la Sibiu, în colaborare cu o albaiuliancă mare iubitoare de cai.
Corbu și Vegas au putut fi admirați și încălecați pe latura de Vest a Cetății, iar albaiulienii și cei aflați ieri după-masă în zonă nu au putut rezista tentației de a se fotografia sau chiar urca pe unul din cei doi armăsari.
Cei doi cai sunt doi armăsari de reproducere, pur-sânge: Vegas este un sânge rece polonez, de 7 ani, iar Corbu este din rasa sânge rece unguresc de 11 ani.
”Ne ocupăm foarte mult de întreținerea lor, ca să arate așa cum îi vedeți”, a declarat pentru ziarulunirea.ro proprietarul cabalinelor.
Tânărul spune că este destul de greu să întreții asemenea animale, dar că niciodată nu a făcut socoteala banilor pe care îi cheltuie cu ei: ”Nu am făcut niciodată cheltuiala, dețin 6 exemplare. Am mai zis că dacă aș calcula cât cheltuiesc nu cred că i-aș mai ține, dar o fac cu dragoste și pasiune și atunci nu cred că se mai pune”, mărturisește crescătorul.
Prezența impunătoare a celor doi armăsari pur-sânge nu avea cum să treacă neobservată și, cu toate că era planificat să stea în Cetate doar câteva ore, numărul mare de admiratori i-au făcut să rămână până târziu în noapte.
”Oamenii nu prea au ocazia să vadă asemenea cai. Sunt ceva aparte, iar eu aș putea să îi consider parte din familia mea. Am fost întrebat dacă îi vând, dacă au preț. Pot să spun că nu au preț, nu există sumă pentru care m-aș despărți de unul dintre ei, mi-ar fi greu. Pe Corbu l-am crescut de la 1 an, acum are 11, iar să îl dau, ar însemna să mă lipsesc de o bucată din mine”.
Corbu a fost adus dintr-o herghelie din Ungaria, iar Vegas a fost fătat la noi în România. În urmă cu doi ani Corbu cântărea 1250 de kg o greutate mare pentru un cal. Acasă, tânărul mai are doi polonezi, un mânz din caii săi și un ponei.
Nicolae Câmpeanu este și singurul român care vinde cai în afara Europei, două dintre exemplarele crescute de el fiind vândute tocmai în Columbia.
Lupușor se poate lăuda și cu faptul că paginile de socializare are foarte mulți urmăritori datorită cailor: ”Pe partea de cai am un videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, cel mai mult din România. Așa că și dacă i-aș da, cred că m-ar certa lumea, nu mă lasă nici oamenii să îi vând”, mărturisește tânărul.
