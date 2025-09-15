VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu a fost plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:
Citește și: UPDATE VIDEO | Femeie acroșată de o mașină pe o trecere de pietoni din Alba Iulia: Șoferul vinovat avea o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat
La data de 11.09.2025, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia – Biroul Rutier, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal.
Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 11.09.2025, în jurul orei 17:22, persoana în cauză a condus pe strada Tulnicului din municipiul Alba Iulia, județul Alba un autoturism marca Seat, deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie alcoolică de 2,62 g%o alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 2,41 g% alcool pur în sânge la cea de a doua probă recoltată.
În contextul consumului de alcool, conducătorul autorismului a produs și un eveniment rutier, constând în aceea că, la intersecţia cu strada Vânătorilor, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la dreapta, moment în care a surprins și accidentat o persoană de sex feminin care traversa strada pe trecerea pentru pietoni.
În urma accidentului, persoana în cauză a suferit leziuni, fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţe Alba Iulia pentru acordarea de îngrijiri medicale.
Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 12.09.2025, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor” Un eveniment unic în România și în lume a intrat oficial în Cartea Recordurilor Guinness. Proiectul „Masa care Unește”, inițiat de albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World, a stabilit un nou record mondial […]
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]
VIDEO | Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri
Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri Sâmbătă, 13 septembrie 2025, la ora 20:00, a fost anunțată omologarea recordului stabilit în Cetatea Alba Carolina. Alba Iulia ajunge din nou în Cartea Recordurilor grație unui eveniment care a adunat un număr […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
15 septembrie 2025 | Circulație restricționată pe autostrăzile A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda. Lucrări CNAIR în mai multe zone
15 septembrie | Circulație restricționată pe A1 Sibiu – Deva și pe A10 Sebeș – Turda pentru lucrări programate pe...
Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: Proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați
Cum obțin cetățenii străini în România certificatul de rezidență fiscală: TOTUL despre proceduri legale, documentație necesară și rolul avocaților specializați...
Știrea Zilei
VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
Curier Județean
Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie de 0,67 mg/l
Vârstnic de 66 de ani, din Alba Iulia, prins băut la volan pe o stradă din municipiu: Avea o alcoolemie...
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de ani de la moartea sa
16 septembrie 2025 | Manifestări culturare la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în memoria poetului Ioan Alexandru la 25 de...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...