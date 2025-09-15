VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge

Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge

Albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu a fost plasat sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

La data de 11.09.2025, poliţiştii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia – Biroul Rutier, au dispus măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore față de un bărbat bănuit de comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptă prev. și ped. de art. 336 alin. 1 Cod penal.

Din probele administrate a rezultat aceea că, la data de 11.09.2025, în jurul orei 17:22, persoana în cauză a condus pe strada Tulnicului din municipiul Alba Iulia, județul Alba un autoturism marca Seat, deși se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o îmbibaţie alcoolică de 2,62 g%o alcool pur în sânge la prima probă recoltată şi de 2,41 g% alcool pur în sânge la cea de a doua probă recoltată.

În contextul consumului de alcool, conducătorul autorismului a produs și un eveniment rutier, constând în aceea că, la intersecţia cu strada Vânătorilor, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea virajului la dreapta, moment în care a surprins și accidentat o persoană de sex feminin care traversa strada pe trecerea pentru pietoni.

În urma accidentului, persoana în cauză a suferit leziuni, fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţe Alba Iulia pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Având în vedere probatoriul administrat, procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, bărbatul în cauză dobândind calitatea de inculpat, iar la data de 12.09.2025, față de acesta a fost dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI