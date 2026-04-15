VIDEO | Continuă lucrările la Blaj: Toaletă publică, centrul de zi și curățarea clădirilor istorice, printre investițiile aflate în desfășurare

Continuă lucrările la Blaj: Toaletă publică, centrul de zi și curățarea clădirilor istorice, printre investițiile aflate în desfășurare
Mai multe lucrări sunt în desfășurare în această săptămână, la Blaj. Primarul Gheorghe Rotaru a prezentat, într-un videoclip, intervențiile care au loc în municipiu după sărbătorile pascale.
Toaletă publică în apropiere de Câmpia Libertății
O toaletă publică în zona pieței agroalimentare, în apropiere de Câmpia Libertății, este unul dintre proiectele despre care a vorbit edilul. Investiția urmează să deservească atât pentru vizitatorii zonei istorice, cât și persoanele care ajung în piață.
Valoarea lucrării este de aproximativ 400.000 de lei, la care se adaugă TVA. Edilul a precizat că noua toaletă publică va fi realizată la standarde înalte.
Centrul de zi, aproape de finalizare
Persoanele de peste 65 de ani urmează să poată beneficia de centrul de zi care urmează să fie finalizat în aproximativ o lună: ,,Am adus mobilierul, urmează să-l montăm, să mai lucrează la instalații. Aproximativ 20-30 de zile va fi recepția, după care, bineînțeles, serviciile vor începe”, a explicat edilul.
Curățarea clădirilor istorice
Lucrări de curățare a clădirilor din zona istorică a municipiului, în pregătirea evenimentelor dedicate Zilelor Libertății, programate în 11 și 12 mai, mai au loc în această săptămâna la Blaj.
Alte lucrări au loc și la Parcul Rotary sau la terenul de fotbal din Blaj.
