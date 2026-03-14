VIDEO | Concurs sportiv de agilitate pentru câini la Alba Iulia: Traseu cu obstacole pentru patrupede

Concurs sportiv de agilitate pentru câini la Alba Iulia: Traseu cu obstacole pentru patrupede

Pe terenul de sport din vecinătatea skate park-ului din Alba Iulia are loc, sâmbătă, 14 martie 2026, „Agility Cup 2026”, un eveniment în premieră în Orașul Marii Uniri.

Este vorba de un concurs sportiv de agilitate pentru câini, unde patrupedele parcurg un traseu cu obstacole, ghidate de stăpânii lor.

Câinii trebuie să parcurgă un traseu cu obstacole precum sărituri peste garduri, tuneluri, slalom printre jaloane, rampă și alte obstacole specifice agility.

Stăpânul ghidează câinele doar prin comenzi și gesturi, fără să îl atingă. Câștigă echipa care termină cel mai rapid și cu cele mai puține penalizări.

Câinii sunt împărțiți pe categorii de înălțime: Small (S) – câini mici; Medium (M) – câini de talie medie; Large (L) – câini mari.

video: Mirela Rusan

