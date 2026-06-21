ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 21 iunie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 21 iunie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centru de Agrement și Înot Sebeș – Alba” organizează concurs pentru ocuparea postului de director (funcție contractuală de conducere, vacantă).

Perioadă: nedeterminată

Normă: Întreagă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Calendarul concursului

Perioada de depunere a dosarelor: 18.06.2026 (ora 08:00) – 01.07.2026 (ora 16:00).

Proba scrisă: 09.07.2026, ora 11:00.

Locație: Piața Primăriei, nr. 1, Sebeș – Alba (Sediul Primăriei Municipiului Sebeș).

Interviul: În termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise (în aceeași locație).

Condiții specifice

Studii solicitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă (sau echivalentă) în specializarea Administrarea Afacerilor.

Dosarele de concurs pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale asociatiei înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din HG 1336/2022.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică a asociatiei , candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 din HG 1336/2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

În termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Rezultatele selecţiei dosarelor de concurs se afişează, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul asociatiei si pe pagina de internet a Municipiului Sebes, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 36 alin. (1) din HG 1336/2022.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul asociatiei şi pe pagina de internet a Municipiului Sebes în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la sediul asociatiei, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se afişează la sediul asociatiei şi pe pagina de internet a Municipiului Sebes, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat

Actele normative vor fi avute în vedere cu modificările și completările de la data publicării anunțului privind organizarea concursului.

Date de contact

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Centru de Agrement și Înot Sebeș -Alba, tel. 0258731004, fax: 0258734187, email:[email protected], persoană de contact: Fărcașiu Anca Mari.

*Primăria Comunei Ocoliș organizează concurs pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar (debutant/principal) – funcție de execuție.

Perioadă: nedeterminată

Postul face parte din Echipa Comunitară Integrată, în cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile: „Furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate”, încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Program de lucru: Full-time, 8 ore pe zi – 40 de ore pe săptămână

Condiții Specifice

Studii: Absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală”.

Sunt eligibile specialitățile de profil clinic (asistent medical generalist, obstetrică-ginecologie/moașă, pediatrie, ocrotire). Specializarea în asistență medicală comunitară reprezintă un avantaj, dar nu este eliminatorie (se va asigura curs de specializare prin proiect).

Vechime în specialitate: Minimum 1 an.

Calculator: Cunoștințe de operare la nivel minim.

Limbi străine: Nu se solicită.

Documente obligatorii: Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. și Aviz anual vizat la zi.

Abilități necesare: Managementul timpului, rezolvarea problemelor, lucru în echipă și independent, integritate morală, empatie, abilități de consiliere, mediare și reacție rapidă în situații de urgență.

Calendarul de desfășurare a concursului:

Publicarea anunțului 17.06.2026, ora Data limită de depunere a dosarelor 1 iulie 2026, orele 15.00 Selecția dosarelor 2 iulie 2026, orele 12.00 Afișarea selecției dosarelor 02.07.2026, orele 13.00 Termen limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 1 zi lucrătoare – 03.07.2026, orele 13.00 Afișarea rezultatelor la contestații 06.07.2026, orele 13.00 Proba scrisă 09.07.2026, orele 09.00 Afișarea rezultatelor la proba scrisă 09.07.2026, orele 13.00 Termen limită contestații la proba scrisă 1 zi lucrătoare – 10.07.2026, orele 13.00 Afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la proba scrisă 10.07.2026, orele 15.00 Interviul 13.07.2026, ora 09.00 Afișarea rezultatelor la proba de interviu 13.07.2026, ora 11.00 Termen limită contestații la proba de interviu 13.07.2026, orele 13.00 Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 13.07.2026, orele 15.00 Afișarea rezultatelor finale ale concursului 13.07.2026, orele 15.30

Anunțul se afișează la sediul Primăriei Comunei Ocoliș și pe site-ul primăriei: Ocoliș la secțiunea de concursuri, relații suplimentare se pot obține și la nr. de telefon: 0258/700888.

*Primăria Comunei Bistra organizează concurs pentru ocuparea postului de șofer (deservire microbuz școlar), treapta profesională I), funcție contractuală de execuție.

Perioadă: nedeterminată.

Program de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Locul de desfășurare a probelor: Sediul Primăriei Comunei Bistra (sala de ședințe).

Condiții specifice (obligatorii pentru post)

Studii: Medii (atestate cu diplomă de absolvire sau diplomă de bacalaureat).

Permis de conducere: Categoriile B, C și D.

Atestat profesional: Pentru conducătorii auto care efectuează transport de persoane (valabil).

Card tahograf: Valid.

Avize: Medical și psihologic pentru transport persoane, eliberate de un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor.

Vechime: Minimum 3 ani ca și conducător auto în transportul rutier.

Calendarul de desfășurare a concursului:

• data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs (în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului): 30.06.2026, ora 16:00;

• selecția dosarelor de concurs (în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor) : 01.07.2026-02.07.2026;

• rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la sediul și pe pagina de internet a instituției (în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selecția dosarelor): 03.07.2026

• Depunerea contestațiilor privind rezultatul selecției dosarelor: în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

• Soluționare contestații formulate față de rezultatul selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei comunei Bistra – sala de ședințe, în data de: 09.07.2026, ora 11:00;

• Comunicarea rezultatelor la proba scrisă se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

• Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, sub sancțiunea decăderii din acest drept;

• Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei scrise , în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei scrise se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Interviul se susține intr-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei comunei Bistra-sala de ședințe. Data și ora susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

• Comunicarea rezultatelor la interviu se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

• Depunerea contestațiilor față de rezultatul probei interviului se face în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

• Soluționarea contestațiilor formulate față de rezultatul probei interviului, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

• Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse față de rezultatul probei interviului se realizează prin afișare la sediu și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluționarea contestațiilor;

• Rezultatele finale se afișează la sediu și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor pentru ultima probă.

Date de contact

Informații suplimentare la sediul Primăriei Comunei Bistra sau la telefon 0258/773105.

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, jud. Alba, organizează în data de 6 iulie 2026, ora 10. 00 concurs, pentru ocuparea urmatoarelor posturi;

– 3 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST – debutant – la compartimentul pediatrie

– 2 POSTURI DE ASISTENT MEDICAL debutant – la compartimentul ambulatoriul

– 4 POSTURI DE INFIRMIERE debutante la compartimentul pediatrie

cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de asistent medical generalist:

– Diplomă de bacalaureat

– Diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă in specialitatea de asistent medical

– Certificat de membru OAMGMAMR insotit de avizul anual

– Adeverinta pentru participarea la concurs eliberata de OAMGMAMR

– Cunoștințe operare P.C ( word, excel, navigare internet)

Condiţii specifice de participare la concurs pentru posturile de infirmier:

– Studii medii;

– curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generala resurse umane şi certificare;

Calendarul concursului:

1. Publicarea anunțului 15.06.2026

2. Depunerea dosarelor 29.06.2026 ora 14

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 01.07.2026 ora 10

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 01.07.2026 ora 12

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.07.2026 ora 12

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.07.2026 ora 10

7. Susţinerea probei scrise 06.07.2026 ora 10

8. Afişarea rezultatului probei scrise 06.07.2026 ora 14

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 07.07.2026 ora 14

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 08.07.2026 ora 10

11. Susținerea interviului 09.07.2026 ora 10

12. Comunicarea rezultatului interviului 09.07.2026 ora 14

13. Depunerea contestaţiilor 10.07.2026 ora 14

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.07.2026 ora 10

19. Afişarea rezultatului final al concursului 13.07.2026 ora 14

Date de contact

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI