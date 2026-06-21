Cât este șomajul în 2026: Cum se calculează indemnizația și cine poate beneficia de ajutorul financiar

Cât este ajutorul de șomaj pe lună în 2026 este una dintre întrebările frecvente ale românilor care și-au pierdut locul de muncă sau urmează să solicite indemnizația de șomaj. În acest an, valoarea minimă a ajutorului este stabilită în funcție de Indicatorul Social de Referință (ISR).

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale primesc o indemnizație de bază de 75% din ISR, la care se poate adăuga o sumă suplimentară calculată în funcție de stagiul de cotizare și de salariile realizate înainte de pierderea locului de muncă.

Cat este somajul minim pe o lună în 2026

În 2026, valoarea ISR este menținută la 660 de lei. Indemnizația minimă de șomaj reprezintă 75% din această valoare, ceea ce înseamnă 495 de lei pe lună pentru pentru persoanele care au realizat stagiul minim de cotizare și nu beneficiază de majorări în funcție de vechime.

Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ care nu reușesc să se angajeze după finalizarea studiilor, indemnizația este de 50% din ISR, respectiv 330 de lei pe lună.

Cum se calculează valoarea ajutorului de somaj

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, indemnizația de șomaj este formată din două componente:

-o sumă fixă reprezentând 75% din ISR;

-o sumă suplimentară aplicată asupra mediei salariului de bază brut lunar din ultimele 12 luni de activitate, în funcție de stagiul de cotizare.

Cotele suplimentare sunt:

-3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani;

-5% pentru un stagiu de cel puțin 5 ani;

-7% pentru un stagiu de cel puțin 10 ani;

-10% pentru un stagiu de cel puțin 20 de ani.

Astfel, persoanele care au avut salarii mai mari și o vechime mai mare în muncă pot primi o indemnizație de șomaj semnificativ mai mare decât nivelul minim garantat de 495 de lei.

Cine are dreptul la somaj în România

Pentru a beneficia de indemnizația de șomaj, solicitantul trebuie să îndeplinească mai multe condiții prevăzute de lege:

-să fi realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni;

-să fi rămas fără loc de muncă din motive neimputabile lui (concediere, restructurare, expirarea contractului de muncă etc.);

-să nu realizeze venituri mai mari decât valoarea ISR;

-să fie înregistrat la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă;

-să fie apt de muncă și disponibil pentru angajare.

Nu beneficiază de șomaj persoanele care și-au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor, cele care au demisionat fără motive întemeiate sau cele care obțin venituri peste limitele stabilite de lege.

Indemnizația de șomaj se acordă pe perioade cuprinse între 6 și 12 luni, în funcție de stagiul de cotizare realizat de beneficiar.

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