Video | Concurs de tir „Cupa General Ion Bunoaica” – ediția I, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

Concurs de tir „Cupa General Ion Bunoaica” – ediția I, organizat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba

Astăzi, 05 septembrie 2025, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a organizat concursul de tir cu pistolul, sub denumirea Cupa’’ General dr Ion BUNOAICA” – Ediția I.

Competiția a avut loc cu prilejul sărbătoririi Zilei Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și a celor 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale, marcată anual la data de 1 septembrie, având astfel o dublă semnificație istorică și profesională pentru instituția noastră.

La întrecere au participat efective din cadrul inspectoratului, care au demonstrat profesionalism, spirit de competiție și măiestrie în mânuirea armamentului.

În urma desfășurării probelor, au fost acordate diplome, cupe și medalii, iar podiumul competiției a fost următorul:

• Locul I: Sergent major Man Sebastian- Adrian

• Locul II: Plutonier major Cibu Adrian

• Locul III: Plutonier Patachi Alin

Prin organizarea acestei competiții, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba își propune atât stimularea performanței și pregătirii de specialitate, cât și consolidarea spiritului de echipă.

Mulțumim colegilor care au participat la concursul de tir cu pistolul și felicitări tuturor pentru spiritul competitiv și profesionalismul demonstrat !

