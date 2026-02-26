Ştirea zilei

VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

De

Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag

Circulația este blocată joi, 26 februarie 2026, de DN 67C Transalpina, în Alba, după ce mai mulți copaci și bolovani au ajuns pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag.

,,Circulație blocată pe DN 67C, sectorul cuprins între km 79+200 și km 81+200, pe raza localității Șugag, județul Alba, în urma unor alunecări de teren soldate cu desprinderea de pe versanți a bolovanilor și copacilor”, au anunțat reprezentanții DRDP Cluj.

Alunecare de teren soldată cu desprinderea de pe versanți a bolovanilor și copacilor s-a produs din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă.

În zonă se intervine pentru eliberarea carosabilului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

26 februarie 2026

De

Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu Mare, Zaharie Aron, a solicitat companiei Electrica să nu mai furnizeze energie electrică pentru utilitățile din comună, inclusiv pentru unitățile școlare, începând cu data de 1 martie 2026. Decizia este motivată de faptul că încasările […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 23 de ore

în

25 februarie 2026

De

Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei Gara din orașul Teiuş, una dintre cele mai frumoase şi monumentale din ţară, ajunsă într-o stare avansată de degradare, va fi reabilitată […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România: Rimetea, între laureatele din 2025

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o zi

în

25 februarie 2026

De

Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România Etapa de nominalizări a competiției „Destinația Anului 2026” aduce în prim-plan un număr impresionant de destinații iubite de români. Peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate în competiția Destinația Anului […]

Citește mai mult