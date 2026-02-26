VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag

Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag

Circulația este blocată joi, 26 februarie 2026, de DN 67C Transalpina, în Alba, după ce mai mulți copaci și bolovani au ajuns pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag.

,,Circulație blocată pe DN 67C, sectorul cuprins între km 79+200 și km 81+200, pe raza localității Șugag, județul Alba, în urma unor alunecări de teren soldate cu desprinderea de pe versanți a bolovanilor și copacilor”, au anunțat reprezentanții DRDP Cluj.

Alunecare de teren soldată cu desprinderea de pe versanți a bolovanilor și copacilor s-a produs din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă.

În zonă se intervine pentru eliberarea carosabilului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI