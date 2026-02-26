VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag
Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag
Circulația este blocată joi, 26 februarie 2026, de DN 67C Transalpina, în Alba, după ce mai mulți copaci și bolovani au ajuns pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag.
,,Circulație blocată pe DN 67C, sectorul cuprins între km 79+200 și km 81+200, pe raza localității Șugag, județul Alba, în urma unor alunecări de teren soldate cu desprinderea de pe versanți a bolovanilor și copacilor”, au anunțat reprezentanții DRDP Cluj.
Alunecare de teren soldată cu desprinderea de pe versanți a bolovanilor și copacilor s-a produs din cauza precipitațiilor abundente din ultima perioadă.
În zonă se intervine pentru eliberarea carosabilului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu Mare, Zaharie Aron, a solicitat companiei Electrica să nu mai furnizeze energie electrică pentru utilitățile din comună, inclusiv pentru unitățile școlare, începând cu data de 1 martie 2026. Decizia este motivată de faptul că încasările […]
VIDEO | Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei
Gara din Teiuș, una din cele mai frumoase din țară, dar și martoră la evenimente importante din istorie, va fi readusă la gloria de odinioară, printr-o investiție de peste 16 milioane de lei Gara din orașul Teiuş, una dintre cele mai frumoase şi monumentale din ţară, ajunsă într-o stare avansată de degradare, va fi reabilitată […]
Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România: Rimetea, între laureatele din 2025
Destinația Anului 2026: 8 nominalizări din Alba în competiția care își propune să arate care sunt locurile definitorii pentru România Etapa de nominalizări a competiției „Destinația Anului 2026” aduce în prim-plan un număr impresionant de destinații iubite de români. Peste 250 de destinații din aproape toate județele țării au fost nominalizate în competiția Destinația Anului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc
Economistul Radu Georgescu: Economia României se contractă puternic, este în șanț! Pe românește, oamenii și firmele sărăcesc Economistul Radu Georgescu...
Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă”
Ministrul Agriculturii: „Nu putem aduce carne din Spania, congelată, o decongelăm în România şi o vindem proaspătă” Ministrul Agriculturii, Florin...
Știrea Zilei
VIDEO | Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la Șugag
Circulație BLOCATĂ de DN 67C Transalpina, în Alba: Copaci și bolovani pe carosabil, în urma unor alunecări de teren la...
FOTO | Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității: „Nu mai avem resurse financiare, pentru că încasările la buget sunt blocate din cauza neaprobării taxelor și impozitelor locale”
Primarul dintr-o comună din Alba a cerut întreruperea furnizării energiei electrice pentru utilitățile de pe raza localității Primarul comunei Almașu...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un microbuz
ACCIDENT rutier pe DN 75 provocat de o șoferiță din Alba. A pătruns pe sensul opus și a acroșat un...
VIDEO | Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la el
Infractor din Alba, prins la Cluj! Bărbatul era dat în urmărire naționlă și avea ceasuri de 10.000 de euro la...
Politică Administrație
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...