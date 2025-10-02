VIDEO | Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță pe Transfăgărășan
Circulația rutieră ÎNCHISĂ pe DN 67C Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor și viscolului. Deszăpezire în forță pe Transfăgărășan
Circulația rutieră este închisă de joi, 2 octombrie 2025, pe DN 67C Transalpina din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pe Transfăgărășan drumarii intervin în forță pentru deszăpezirea drumului.
Citește și: 2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
Circulația este restricționată joi,2 ctombrie 2025, pe DN 67C, Transalpina, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, cod portocaliu de ninsori și viscol, au transmis reprezentanții DRDP Craiova. Decizia închiderii sectorului de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului a fost luată pentru siguranța participanților la trafic.
DRDP Brașov a anunțat joi dimineața că intervențiile pentru deszăpezirea Transfăgărășanului continuă, iar în acest moment se circulă în condiții de iarnă și situația se poate înrăutăți în zilele următoare!
Reamintim că aproape jumătate din țară se află sub avertizări cod galben și portocaliu de ninsori abundente și viscol, începând din această dimineață, până vineri dimineața, ora 10.00.
În intervalul menționat, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10…20 cm).
În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…40 cm.
