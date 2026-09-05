VIDEO: CIL Blaj, lider în Seria 7 din Liga 3! CSM Unirea Alba Iulia, dezamăgire, fotbal puțin și mulți nervi! Vezi declarațiile antrenorilor Daniel Tătar și Cristian Pustai
CIL Blaj, lider în Seria 7 din Liga 3, cu maximum de puncte! CSM Unirea Alba Iulia, dezamăgire, fotbal puțin și mulți nervi! Vezi declarațiile antrenorilor Daniel Tătar și Cristian Pustai
CIL Blaj poate pune clasamentul în ramă, după victoria, 2-1 (0-1), în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia, joc care a inaugurat arena „Târnavele Tiur”.
Citește și: Video: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare!
O asistență de peste 800 de spectatori a asistat la o mare surpriză. Echipa din „Mica Romă”, cu un buget de aproximativ 300.000 de euro, cam un sfert din cât are pretedenta la promovare în Liga 2, a devenit „buturuga mică care a răsturnat carul mare”.
Echipa lui Daniel Tătar este liderul Seriei 7 din Liga 3, cu maximum de puncte, după două dueluri cu conjudețenele.
*Revanșa foștilor uniriști, plus S. Bran!
Printre cei mai buni echipieri ai gazdelor, care, trebuie specificat, au exploatat din plin prostia brazilianului Cordeiro (roșu, după două avertismente, în câteva zeci de secunde), s-au numrat foștii uniriști Blănaru (căpitanul gazdelor, același atacant incomod), R. Pîntea (a marcat primul său gol la CIL, contar fostei echipe) și albaiulianul S. Bran (nepăstrat, pe nedrept, în lot, de Pustai, în vară!).
*Uniriștii, mulți nervi și fotbal puțin!
La CSM Unirea Alba Iulia, pe fondul unui arbitraj confuz, prestația a fost departe de pretenții. Este clar că sunt cu totul alte echipe decât în sezoanele precedente, câdn au fost victorii nete în meciurile directe, că Blajul a ridicat nivelul, dar…
Foartă multă tensiune și nervi, o stare nejustificată, puțină luciditate, o evoluție deloc convingătoare a unei formații care se vehicula că va defila prin serie. Iar aceste puncte vor cântări greu în perspectiva luptei la promovare și a punctelor din play-off. O echipă ce a avut aere de superioritate, însă neafișate pe gazon. În plus, pe fondul evenimentelor din final, Blănaru și Chindriș au fost cu greu opriți dintr-o încăierare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Video | Andrei Rațiu răspunde pe teren după transferul ratat în Premier League: Gol superb pentru Rayo Vallecano
Andrei Rațiu răspunde pe teren după transferul ratat în Premier League: Gol superb pentru Rayo Vallecano Andrei Rațiu a avut parte de o revenire spectaculoasă în primul „11” al lui Rayo Vallecano. Internaționalul român originar din Alba a înscris sâmbătă, 5 septembrie 2026, în partida cu Racing Santander, din etapa a patra din La Liga, […]
Video: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare!
CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea împotriva fostei echipe! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare! CIL Blaj este lider cu maximum de puncte, uriașa surpriză a seriei până în prezent, iar „alb-negrii” nu au arătat față de echipă de promovare, […]
Live Video | CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby județean la inaugurarea arenei „Târnavele Blaj-Tiur”
CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby județean la inaugurarea arenei „Târnavele Blaj-Tiur” CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia se întâlnesc sâmbătă, 5 septembrie 2026, într-un nou derby al județului Alba, partida marcând și inaugurarea oficială a arenei „Târnavele-Tiur”. Meciul din etapa a doua a Ligii 3, Seria 7, a fost programat de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum se coc vinetele și cum le păstrăm la borcan sau în congelator. Rețete cu vinete pentru iarnă
Cum se coc vinetele și cum le păstrăm la borcan sau în congelator. Rețete cu vinete pentru iarnă Vinetele coapte...
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial
Când sunt programate vacanțele în anul școlar 2026-2027: Calendarul oficial Primul interval de cursuri, conform calendarului oficial al anului școlar...
Știrea Zilei
Foto | Lae Dreghici, anunț cu privire la data și locul noului spectacol de cascadorie: Când și unde va fi evenimentul special
Lae Dreghici, anunț cu privire la data și locul noului spectacol de cascadorie: Când și unde va fi evenimentul special...
VIDEO | „Zeus”, povestea unui Mercedes care a devenit parte din familia unui pasionat de Retromobil. De la Constanța la Alba Iulia, cel mai lung drum parcurs de Florin Moisii la volanul bijuteriei pe patru roți
„Zeus”, povestea unui Mercedes care a devenit parte din familia unui pasionat de Retromobil. De la Constanța la Alba Iulia,...
Curier Județean
5 septembrie 2026 | Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată pentru Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și alte localități. Lista
Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată pentru Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și alte localități. Lista Cod...
Video | Drum de pământ, transformat într-o șosea modernă în Bucium: Investiție prin programul Anghel Saligny. Primar: ,,O zonă frumoasă cu potențial”
Drum de pământ, transformat într-0 șosea modernă în Bucium: Investiție prin programul Anghel Saligny. Primar: ,,O zonă frumoasă cu potențial”...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta a III-a ar fi fost ţinut prizonier Cloşca
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta...
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...