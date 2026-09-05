VIDEO: CIL Blaj, lider în Seria 7 din Liga 3! CSM Unirea Alba Iulia, dezamăgire, fotbal puțin și mulți nervi! Vezi declarațiile antrenorilor Daniel Tătar și Cristian Pustai

CIL Blaj, lider în Seria 7 din Liga 3, cu maximum de puncte! CSM Unirea Alba Iulia, dezamăgire, fotbal puțin și mulți nervi! Vezi declarațiile antrenorilor Daniel Tătar și Cristian Pustai

CIL Blaj poate pune clasamentul în ramă, după victoria, 2-1 (0-1), în derby „de Alba”, cu CSM Unirea Alba Iulia, joc care a inaugurat arena „Târnavele Tiur”.

O asistență de peste 800 de spectatori a asistat la o mare surpriză. Echipa din „Mica Romă”, cu un buget de aproximativ 300.000 de euro, cam un sfert din cât are pretedenta la promovare în Liga 2, a devenit „buturuga mică care a răsturnat carul mare”.

Echipa lui Daniel Tătar este liderul Seriei 7 din Liga 3, cu maximum de puncte, după două dueluri cu conjudețenele.

*Revanșa foștilor uniriști, plus S. Bran!

Printre cei mai buni echipieri ai gazdelor, care, trebuie specificat, au exploatat din plin prostia brazilianului Cordeiro (roșu, după două avertismente, în câteva zeci de secunde), s-au numrat foștii uniriști Blănaru (căpitanul gazdelor, același atacant incomod), R. Pîntea (a marcat primul său gol la CIL, contar fostei echipe) și albaiulianul S. Bran (nepăstrat, pe nedrept, în lot, de Pustai, în vară!).

*Uniriștii, mulți nervi și fotbal puțin!

La CSM Unirea Alba Iulia, pe fondul unui arbitraj confuz, prestația a fost departe de pretenții. Este clar că sunt cu totul alte echipe decât în sezoanele precedente, câdn au fost victorii nete în meciurile directe, că Blajul a ridicat nivelul, dar…



Foartă multă tensiune și nervi, o stare nejustificată, puțină luciditate, o evoluție deloc convingătoare a unei formații care se vehicula că va defila prin serie. Iar aceste puncte vor cântări greu în perspectiva luptei la promovare și a punctelor din play-off. O echipă ce a avut aere de superioritate, însă neafișate pe gazon. În plus, pe fondul evenimentelor din final, Blănaru și Chindriș au fost cu greu opriți dintr-o încăierare.

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