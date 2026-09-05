Foto | Lae Dreghici, anunț cu privire la data și locul noului spectacol de cascadorie: Când și unde va fi evenimentul special
Lae Dreghici, anunț cu privire la data și locul noului spectacol de cascadorie: Când și unde va fi evenimentul special
Lae Dreghici a anunțat în seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026, când și unde va avea loc noul său spectacol de cascadorie.
Anunțul a fost făcut în mediul online.
„Dragi prieteni, în această seară vă pun la dispoziție detaliile despre ,,Spectacolul de cascadorie”, promis cu ceva timp în urmă.
Locația – stadion Ciugud – județul Alba – data 19 septembrie 2026
Vă aștept cu mare drag!”, a transmis Lae Dreghici.
Spectacolul va cuprinde cascadorii în premieră națională executate de Lae și Robert Dreghici.
Spectacolul din 19 septembrie 2026 va ]ncepe la ora 17.00 și alte momente atractive.
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
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