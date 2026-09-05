Ştirea zilei

Foto | Lae Dreghici, anunț cu privire la data și locul noului spectacol de cascadorie: Când și unde va fi evenimentul special

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Lae Dreghici, anunț cu privire la data și locul noului spectacol de cascadorie: Când și unde va fi evenimentul special

Lae Dreghici a anunțat în seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026, când și unde va avea loc noul său spectacol de cascadorie.

Anunțul a fost făcut în mediul online.

„Dragi prieteni, în această seară vă pun la dispoziție detaliile despre ,,Spectacolul de cascadorie”, promis cu ceva timp în urmă.

Locația – stadion Ciugud – județul Alba – data 19 septembrie 2026

Vă aștept cu mare drag!”, a transmis Lae Dreghici.

Spectacolul va cuprinde cascadorii în premieră națională executate de Lae și Robert Dreghici.

Spectacolul din 19 septembrie 2026 va ]ncepe la ora 17.00 și alte momente atractive.

foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | „Zeus”, povestea unui Mercedes care a devenit parte din familia unui pasionat de Retromobil. De la Constanța la Alba Iulia, cel mai lung drum parcurs de Florin Moisii la volanul bijuteriei pe patru roți

Mădălina Opriș

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2026

De

„Zeus”, povestea unui Mercedes care a devenit parte din familia unui pasionat de Retromobil. De la Constanța la Alba Iulia, cel mai lung drum parcurs de Florin Moisii la volanul bijuteriei pe patru roți Un pasionat de automobile Mercedes-Benz a venit tocmai de la Constanța la Alba Iulia pentru întâlnirea anuală Mercedes Clasic Retromobil Club […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | O femeie din Alba readuce la viață modelele vechi de pe ia românească: „Să nu mai fie foarte… chinezești”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 4 ore

în

5 septembrie 2026

De

O femeie din Alba readuce la viață modelele vechi de pe ia românească: „Să nu mai fie foarte… chinezești” Broderie migăloasă, modele recuperate din muzee, pânză românească și ore întregi de muncă. Floricica Domnica Ciucur transformă motivele tradiționale românești în ii, costume populare, tablouri și obiecte artizanale personalizate. Pentru ea, broderia nu este doar o […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Video | Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

5 septembrie 2026

De

Bărbat de 49 de ani, din Alba Iulia, reținut de oamenii legii: A refuzat etilotestul și probele biologice, după ce a lovit trei mașini parcate Sâmbătă, 5 septembrie 2026, polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din Alba Iulia, […]

Citește mai mult