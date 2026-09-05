Curier Județean

5 septembrie 2026 | Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată pentru Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și alte localități. Lista

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 minute

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Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată pentru Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și alte localități. Lista

Cod galben de vreme severă în mai multe localități din Alba în seara zilei de sâmbătă, 5 septembrie 2026.

Valabil de la 05-09-2026 ora 21:56 până la 05-09-2026 ora 23:00

În zona: Județul Alba: Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Sâncel, Șpring, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Crăciunelu de Jos, Cergău, Roșia de Secaș, Hopârta, Rădești, Ohaba, Cenade, Doștat.

Se vor semnala: Local averse care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze de 40…60 km/h.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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