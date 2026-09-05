5 septembrie 2026 | Cod Galben de vreme severă în Alba: Atenționare imediată pentru Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și alte localități. Lista

Apel umanitar pentru Mabel, micuța luptătoare care își dorește să meargă: Un copil minunat are nevoie, din nou, de sprijinul nostru Un drum lung, terapii epuizante și un singur vis: să poată merge. Mabel este un copil minunat, un suflet mic și puternic care duce, zi de zi, o luptă pe care niciun copil nu […]