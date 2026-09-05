Foto | Doi turiști, blocați în abruptul Pietrei Secuiului: Salvamontiștii din Alba i-au evacuat cu ajutorul corzilor

Doi turiști, blocați în abruptul Pietrei Secuiului: Salvamontiștii din Alba i-au evacuat cu ajutorul corzilor

Doi turiști din Oradea au rămas blocați, sâmbătă seara, în abruptul Pietrei Secuiului, după ce au părăsit traseul turistic și au încercat să urce pe o rută dificilă spre creastă. Salvamontiștii din Alba au intervenit și i-au evacuat în siguranță cu ajutorul corzilor.

Intervenție a echipei de salvatori montani din cadrul SPJ Salvamont-Salvaspeo Alba, la Piatra Secuiului, pentru extragerea a doi turiști din Oradea care au părăsit traseul turistic în zona Grotei Studenților și au abordat o rută abruptă spre creasta Pietrei Secuiului.

Cei doi turiști au rămas blocați în abrupt, fără posibilitatea de a se retrage sau de a continua înaintarea, astfel că au solicitat sprijinul salvatorilor montani.

Echipa Salvamont s-a deplasat la locul solicitării, iar după securizarea celor doi turiști, salvatorii au procedat la evacuarea acestora cu ajutorul corzilor.

Intervenția s-a încheiat în jurul orei 21:30, cei doi turiști fiind coborâți în siguranță și fără probleme medicale.

sursa foto: Salvamont Alba

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