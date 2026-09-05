Video | Drum de pământ, transformat într-o șosea modernă în Bucium: Investiție prin programul Anghel Saligny. Primar: ,,O zonă frumoasă cu potențial”
Drum de pământ, transformat într-0 șosea modernă în Bucium: Investiție prin programul Anghel Saligny. Primar: ,,O zonă frumoasă cu potențial”
Drumul vicinal Vâlcea, dar și drumul comunal Valea Poienii, din comuna Bucium, sunt aproape complet modernizate, în urma unui proiect de 4.150.000 de lei, finanțat prin programul Anghel Saligny.
Primarul din Bucium, Cornel Napău, a explicat că stadiul lucrărilor de pe drumul vicinal Vâlcea a ajuns la faza de montare a rigolelor, astfel că acesta este aproape finalizat: „Pe acest drum suntem în faza de rigole. Asfaltul e turnat de vreo 3 săptămâni”, a explicat acesta.
„Este o zonă frumoasă a comunei Bucium”
Edilul a continuat spunând că, prin dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în zonă, se creează premisele unor noi oportunități pentru populație și colectivitățile locale și se realizează legături eficiente între centre și zonele periferice.
„Un drum de acces care leagă comunitatea din satul Vâlcea. Are undeva la 15 gospodării, care efectiv s-au modernizat și au acces la locuințele personale”, a mai afirmat primarul.
Înainte de implementarea proiectului, drumul vicinal Vâlcea a fost unul de pământ, greu accesibil, care făcea dificil accesul în această parte a comunei Bucium:
„Deci aici a fost un drum, efectiv, un drum de pământ, un drum care era greu accesibil și, prin modernizarea lui, se vede că efectiv s-a deschis zona. Este o zonă frumoasă a comunei Bucium, care are potențial”, a mai spus Cornel Napău.
Investiția ar urma să fie finalizată în toamnă
Primarul Cornel Napău a estimat că investiția va fi încheiată în toamna acestui an, urmând să fie realizate și decontările aferente.
„Deci toamna acestui an sperăm că-l finalizăm și să facem decontări. Deocamdată, decontările durează un pic mai mult, dar nu exagerat. Practic, drumul e complet asfaltat. Se mai lucrează la rigole”, a explicat, la final, Cornel Napău.
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