VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, singur concurent din echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner, rămas în competiție Chefi la cuțite: ,,Scoatem gust din imposibil: lavandă, rahat și pudră de măsline”

Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, singur concurent din echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner, rămas în competiție Chefi la cuțite: ,,Scoatem gust din imposibil: lavandă, rahat și pudră de măsline”

Duminică seara, în emisiunea Chefi la cuțite, Alexandru-Gabriel Helju, Chef-ul de 32 ani din Sebeș, a luat 18 puncte cu care a rămas în echipa galbenă și este tot mai aproape de finală.

Ediția 20 din sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 21 decembrie 2025, a fost una dintre cele mai tensionate seri ale competiției. Momentele de panică au atins cote maxime, după ce trei concurenți au fost eliminați în aceeași seară, iar o singură salvare a schimbat complet echilibrul dintre echipe.

Echipele galbenă, albastră și roșie s-au confruntat într-o luptă extrem de strânsă, fiecare concurent intrând în probă cu un singur gând: lupta pentru marea finală. Chef Sautner a încasat o înfrângere grea, rămânând cu un singur membru în echipă: Alex Helju. Situația schimbă radical dinamica competiției și pune o presiune uriașă pe echipa sa, chiar înainte de final.

După cele două eliminări din ediția de ieri, echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner rămâne în competiție cu un singur concurent, Alexandru Helju.

,,Am luat o singură farfurie, într-o temă extrem de grea. Roata norocului a decis: lavandă, rahat și pudră de măsline. Ingrediente dificile, combinații riscante, multă presiune.

Chiar și așa, am ales să luptam până la capăt și să scoatem gust din imposibil. Uneori nu câștigi la punctaj, dar câștigi experiență.

Mergem mai departe, cu capul sus și cu focul aprins”, a scris Chef-ul din Sebeș pe rețelele de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI