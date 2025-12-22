VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, singur concurent din echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner, rămas în competiție Chefi la cuțite: ,,Scoatem gust din imposibil: lavandă, rahat și pudră de măsline”
Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, singur concurent din echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner, rămas în competiție Chefi la cuțite: ,,Scoatem gust din imposibil: lavandă, rahat și pudră de măsline”
Duminică seara, în emisiunea Chefi la cuțite, Alexandru-Gabriel Helju, Chef-ul de 32 ani din Sebeș, a luat 18 puncte cu care a rămas în echipa galbenă și este tot mai aproape de finală.
Ediția 20 din sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 21 decembrie 2025, a fost una dintre cele mai tensionate seri ale competiției. Momentele de panică au atins cote maxime, după ce trei concurenți au fost eliminați în aceeași seară, iar o singură salvare a schimbat complet echilibrul dintre echipe.
Citește și: VIDEO | Un tânăr din Alba, cuțitul de aur în emisiunea chefi la cuțite. Cine este Gabriel Helju: „Tremur tot, palmele sunt transpirate”
Echipele galbenă, albastră și roșie s-au confruntat într-o luptă extrem de strânsă, fiecare concurent intrând în probă cu un singur gând: lupta pentru marea finală. Chef Sautner a încasat o înfrângere grea, rămânând cu un singur membru în echipă: Alex Helju. Situația schimbă radical dinamica competiției și pune o presiune uriașă pe echipa sa, chiar înainte de final.
După cele două eliminări din ediția de ieri, echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner rămâne în competiție cu un singur concurent, Alexandru Helju.
,,Am luat o singură farfurie, într-o temă extrem de grea. Roata norocului a decis: lavandă, rahat și pudră de măsline. Ingrediente dificile, combinații riscante, multă presiune.
Chiar și așa, am ales să luptam până la capăt și să scoatem gust din imposibil. Uneori nu câștigi la punctaj, dar câștigi experiență.
Mergem mai departe, cu capul sus și cu focul aprins”, a scris Chef-ul din Sebeș pe rețelele de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării. Conducerea este preluată de Ion Iliescu și FSN
22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării După mai puţin de opt ore de când Nicolae Ceauşescu era anunţat că mişcarea de stradă a fost reprimată şi zona centrală a Bucureștiului a fost degajată de manifestanţi, zeci de mii de muncitori de pe marile platforme industriale se îndreptau, în dimineaţa zilei […]
VIDEO | Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării”
Școlile din Doștat, reabilitate și modernizate complet: Table inteligente, laboratoare de științe și informatică, calculatoare all-in-one pentru cei peste 150 de elevi. Primarul Emilia Cândea: „Ei sunt oamenii de mâine ai țării” Administrația locală, condusă de primarul Emilia Cândea, derulează ample proiecte de modernizare și dotare a unităților de învățământ din satele Doștat și Boz. […]
VIDEO | Fostul prim-ministru Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional”
Petre Roman, prezent la Alba Iulia la 36 de ani de la Revoluția din 1989: ,,Am sperat la mai mult. Nu am reuşit să construim o politică devotată oamenilor şi interesului naţional” Fostul prim-ministru Petre Roman a fost prezent duminică, 21 decembrie 2025, la Alba Iulia, unde a participat la evenimentele dedicate Zilei Victorie Revoluției […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Daniel David, despre o posibilă plecare de la conducerea Ministerului Educației: ,,Este un lucru la care gândesc în aceste zile”
Daniel David, despre o posibilă plecare de la conducerea Ministerului Educației: ,,Este un lucru la care gândesc în aceste zile”...
Alocații 2026: Alocațiile pentru copii ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt „înghețate”
Alocații 2026: Alocațiile pentru copii ar putea fi majorate de la 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii spune că nu sunt...
Știrea Zilei
VIDEO | Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, singur concurent din echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner, rămas în competiție Chefi la cuțite: ,,Scoatem gust din imposibil: lavandă, rahat și pudră de măsline”
Chef Alexandru Helju, bucătarul de 32 de ani din Alba, singur concurent din echipa galbenă a lui Chef Alexandru Sautner,...
22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării. Conducerea este preluată de Ion Iliescu și FSN
22 decembrie 1989: Nicolae Ceaușescu este înlăturat de la conducerea țării După mai puţin de opt ore de când Nicolae...
Curier Județean
Miriam Bulgaru a urcat în top 200 în clasamentul WTA. Ce loc ocupă
Miriam Bulgaru a urcat în top 200 în clasamentul WTA. Ce loc ocupă Sportiva din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, a...
Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea
Bărbat din Bălcaciu, reținut de polițiști: A condus băut și fără permis de conducere. Ce alcoolemie avea Un bărbat din...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...