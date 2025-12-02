VIDEO | Un tânăr din Alba, cuțitul de aur în emisiunea chefi la cuțite. Cine este Gabriel Helju: „Tremur tot, palmele sunt transpirate”

Un tânăr din Alba, cuțitul de aur în emisiunea chefi la cuțite. Cine este Gabriel Helju: „Tremur tot, palmele sunt transpirate”

Alexandru Gabriel Helju, din Sebeș, a impresionat la Chefi la cuțite cu o rețetă cu langustină care i-a adus ,,cuțitul de aur” în cadrul emisiunii.

Unul dintre chefi a recunoscut că CV-ul lui Alexandru Helju este impresionant și că au realizat că farfuria este făcută de către un bucătar, așa că au jurizat ca atare. După câteva momente de suspans și discuții, chefii i-au oferit cele 4 cuțite, reacția lui Alexandru fiind: „Tremur tot, palmele sunt transpirate! Nu-mi vine să cred!”

Într-o discuție cu jurații, bărbatul a considerat că obiectivul său este de a ajunge până în finală.

Deloc mică a fost mirarea atunci când Chef Alexandru Sautner a oferit cuțitul de aur concurentului din județul Alba. ,,M-am simțit plutind pe un nor. Este cel mai mare cadou pe care l-am primit în viața asta”, a spus Alexandru Gabriel Helju.

El a povestit că s-a întors în țară pentru familie, în urmă cu doi ani, după ce a plecat la 23 de ani în Germania, locuind în Bavaria. Motivul principal pentru care a decis să revină în România este starea de sănătate a tatălui său. Bărbatul a recunosc că speră să rămână pentru o perioadă lungă în țară.

La vârsta de 32 de ani, concurentul se mândrește cu o carieră de excepție în bucătărie. Acesta a lucrat pentru mai multe restaurante, fiind la un pas să ajungă într-un local celebru cu două stele Michelin.

