VIDEO | Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeș – iluminată arhitectural. Comunitatea se construiește pas cu pas, cu grijă, viziune și respect față de oameni

Cetatea Greavilor din Gârbova de Sebeș – iluminată arhitectural. Comunitatea se construiește pas cu pas, cu grijă, viziune și respect față de oameni

Proiectul „Amenajare Piațetă centrală, comuna Gârbova, județul Alba” a derivat din dorința de creștere a calității mediului ambiant în care trăiesc și își desfășoară activitatea locuitorii, deservind toate categoriile de vârstă.

Investiția totală a acestui proiect a fost de peste 1.200.000,00 lei, fonduri alocate din bugetul local.

Finalizarea lucrărilor la piațeta centrală din Gârbova reprezintă un moment important pentru comunitatea noastră. Acest spațiu a fost gândit ca un loc modern, primitor și accesibil tuturor locuitorilor, un punct de întâlnire și socializare, dar și un cadru potrivit pentru evenimentele culturale și tradiționale ale localității. Un reper important în modul de abordare a lucrărilor de amenajare a fost menținerea aspectului rural al comunei, în armonie cu arhitectura istorică (piatră, lemn, vegetație locală).

Prin integrarea sa armonioasă în ansamblul arhitectural al Cetății Greavilor, piațeta aduce plusvaloare și constituie un element strategic pentru promovarea turismului local.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați – echipei tehnice, constructorilor, consilierilor locali, precum și cetățenilor care au dat dovadă de răbdare pe durata lucrărilor. Investiția realizată nu este doar o îmbunătățire estetică, ci o investiție în calitatea vieții, în identitatea și viitorul comunei noastre.

Ne bucurăm să punem la dispoziția comunității un spațiu public modern, sigur și prietenos, în care fiecare cetățean se poate simți acasă. Invit locuitorii să se bucure de noua piațetă și să contribuim împreună la păstrarea acestui loc frumos.

Continuăm să muncim pentru dezvoltarea comunei Gârbova, pas cu pas, cu responsabilitate și respect față de comunitate.

Ioan Muntean – primar al comunei Gârbova de Sebeș

