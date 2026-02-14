VIDEO | Ceremonial emoționant la ISU Alba: Dezvelirea unei plăci de onoare cu numele foștilor comandanți, sfințirea unei troițe și a sediului. Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea ÎPS Irineu
Ceremonial emoționant la ISU Alba: Dezvelirea unei plăci de onoare cu numele foștilor comandanți, sfințirea unei troițe și a sediului. Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea ÎPS Irineu
O ceremonie de o profundă însemnătate simbolică, ce reunește dimensiunea istorică, spirituală și de recunoștință a avut loc sâmbătă, 14 februarie 2026, ora 10.45 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”UNIREA” al județului Alba.
Evenimentul marchează respectul pentru trecut și binecuvântarea prezentului prin dezvelirea plăcii de onoare cu numele inspectorilor șefi, în semn de respect adus celor care au condus destinele Inspectoratului și sfeștania spațiilor de lucru (slujbă de binecuvântare a sediului inspectoratului).
Ceremonia religioasă a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte IRINEU Arhiepiscop al Alba Iuliei, alături de un sobor de preoți.
La ceremonie au fost prezenți și foștii comandanți, în viață, care sunt înscriși pe placa de onoare a unității: Col. Bimbea Ioan, Col. Costea Virgiliu, Lt. Col. Sofica Dorel, Col. Oprișa Cornel, Col. Guia Adrian Marius.
Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea Înaltpreasfințitului Părinte IRINEU Arhiepiscop al Alba Iuliei.
,,Personal, țin să le mulțumesc pentru absolut tot ce au făcut și cum au condus destinele inspectoratului și a unității noastre, în diferite momente”, a transmis Lt. Col. Costea Ovidiu.
În cadrul aceluiași eveniment a avut loc și dezvelirea unei troițe, în curtea unității din Alba Iulia. La slujba de sfințire a participat și Dorel Condor, meșterul din Simeria care a făcut troița.
,,De câte ori am ascultat sau intonat imnul național în această curte, mi-am dat seama de un lucru: că pe lângă catargul cu drapelul național mai lipsește ceva. E vorba de un simbol creștin, care să ne ajute, care să ne protejeze și care să ne îndrume sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu a fost suficient să îmi dau doar eu seama de acest lucru sau îmi doresc doar eu acest lucru, dacă nu și-ar fi dorit și colegii mei asta.
Iar dacă astăzi, într-o zi de sărbătoare pentru unitatea noastră, ne aflăm aici, este meritul lor și vreau să le mulțumesc pentru că au contribuit și si-au dorit ridicarea acestei troițe în curtea unității noastre. Locul ales nu este deloc întâmplător. Este locul unde desfășurăm zilnic activități.
În fiecare dimineață avem activități solemne, specifice unei unități de pompieri. În acest loc, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, ridicăm drapelul pe catarg sub intonarea imnului național.
Au loc activități solemne, depunerea jurământului militar sau ceremonii religioase.
Ne dorim ca acest loc, prin amplasarea acestei troițe, să devină și un loc de reculegere pentru personalul militar”, a mai transmis Lt. Col. Ovidiu Costea, în cadrul ceremoniei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock Natalia Vlad, o fetiță din Sălciua, a reușit să facă spectacol la emisiunea Românii au Talent, alături de trupa Glamour, din Cluj-Napoca, din […]
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a fost atras de echipa managerială a Spitalului Orășenesc Câmpeni. Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale. Citește și: FOTO | Medici noi la Spitalul Orășenesc “Dr. Alexandru Borza” Abrud: Dr. Bobar Delia […]
Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare: În ce stadiu este demersul
Primăria Alba Iulia, ÎMPRUMUT de până la 30 de milioane de euro, prin emiterea de obligațiuni, pentru finanțarea obiectivelor de investiții prioritare Un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 30.000.000 euro prin emisiune de obligațiuni ale Municipiului Alba Iulia, în vederea refinanțării datoriei publice locale și realizării […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Să fie desfăcut contractul de muncă al medicului prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public
Ministrul Sănătății: Să fie desfăcut contractul de muncă al medicului prins la muncă la privat, în timpul programului de la...
România, în recesiune tehnică: Ce este și care sunt diferențele față de cea economică
România, în recesiune tehnică: Ce este și care sunt diferențele față de cea economică România a intrat oficial în recesiune...
Știrea Zilei
VIDEO | Ceremonial emoționant la ISU Alba: Dezvelirea unei plăci de onoare cu numele foștilor comandanți, sfințirea unei troițe și a sediului. Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea ÎPS Irineu
Ceremonial emoționant la ISU Alba: Dezvelirea unei plăci de onoare cu numele foștilor comandanți, sfințirea unei troițe și a sediului....
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent,...
Curier Județean
Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere
Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere Activitatea instanțelor...
Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere
Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....