VIDEO | Ceremonial emoționant la ISU Alba: Dezvelirea unei plăci de onoare cu numele foștilor comandanți, sfințirea unei troițe și a sediului. Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea ÎPS Irineu

Ceremonial emoționant la ISU Alba: Dezvelirea unei plăci de onoare cu numele foștilor comandanți, sfințirea unei troițe și a sediului. Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea ÎPS Irineu

O ceremonie de o profundă însemnătate simbolică, ce reunește dimensiunea istorică, spirituală și de recunoștință a avut loc sâmbătă, 14 februarie 2026, ora 10.45 la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”UNIREA” al județului Alba.

Evenimentul marchează respectul pentru trecut și binecuvântarea prezentului prin dezvelirea plăcii de onoare cu numele inspectorilor șefi, în semn de respect adus celor care au condus destinele Inspectoratului și sfeștania spațiilor de lucru (slujbă de binecuvântare a sediului inspectoratului).

Ceremonia religioasă a fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte IRINEU Arhiepiscop al Alba Iuliei, alături de un sobor de preoți.

La ceremonie au fost prezenți și foștii comandanți, în viață, care sunt înscriși pe placa de onoare a unității: Col. Bimbea Ioan, Col. Costea Virgiliu, Lt. Col. Sofica Dorel, Col. Oprișa Cornel, Col. Guia Adrian Marius.

Col. Ovidiu Costea a primit Ordinul “Credință și Unire” din partea Înaltpreasfințitului Părinte IRINEU Arhiepiscop al Alba Iuliei.

,,Personal, țin să le mulțumesc pentru absolut tot ce au făcut și cum au condus destinele inspectoratului și a unității noastre, în diferite momente”, a transmis Lt. Col. Costea Ovidiu.

În cadrul aceluiași eveniment a avut loc și dezvelirea unei troițe, în curtea unității din Alba Iulia. La slujba de sfințire a participat și Dorel Condor, meșterul din Simeria care a făcut troița.

,,De câte ori am ascultat sau intonat imnul național în această curte, mi-am dat seama de un lucru: că pe lângă catargul cu drapelul național mai lipsește ceva. E vorba de un simbol creștin, care să ne ajute, care să ne protejeze și care să ne îndrume sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu a fost suficient să îmi dau doar eu seama de acest lucru sau îmi doresc doar eu acest lucru, dacă nu și-ar fi dorit și colegii mei asta.

Iar dacă astăzi, într-o zi de sărbătoare pentru unitatea noastră, ne aflăm aici, este meritul lor și vreau să le mulțumesc pentru că au contribuit și si-au dorit ridicarea acestei troițe în curtea unității noastre. Locul ales nu este deloc întâmplător. Este locul unde desfășurăm zilnic activități.

În fiecare dimineață avem activități solemne, specifice unei unități de pompieri. În acest loc, săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, ridicăm drapelul pe catarg sub intonarea imnului național.

Au loc activități solemne, depunerea jurământului militar sau ceremonii religioase.

Ne dorim ca acest loc, prin amplasarea acestei troițe, să devină și un loc de reculegere pentru personalul militar”, a mai transmis Lt. Col. Ovidiu Costea, în cadrul ceremoniei.

