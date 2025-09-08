VIDEO | Ceremonial emoționant la deschiderea anului școlar 2025-2026 la Colegiul Militar din Alba Iulia, în Piața Cetății

Un nou an școlar a început luni, 8 septembrie 2025, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Ceremonialul de deschidere a avut loc în Piața Cetății, începând cu ora 09.00, în prezența a 635 de elevi din toți anii de studiu, alături de părinți, rude și prieteni, profesori și cadre militare.

Au participat, de asemenea, reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, ai administrației locale și județene, precum și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Pentru elevii claselor a X-a, a XI-a și a XII-a a fost bucuria revederii colegilor și profesorilor, dar și nerăbdarea de a continua pregătirea școlară și formarea militară. Pentru cei 169 de boboci din clasa a IX-a (128 de băieți și 41 de fete) ziua a însemnat începutul unei noi povești, trăită cu emoție, curaj și speranță. Aceștia și-au cunoscut noii colegi, au legat prietenii, au făcut cunoștință cu profesorii și au pășit pentru prima dată în uniforma militară, sub privirile pline de admirație ale părinților.

În timpul ceremoniei, colegiul militar a fost survolat de elicoptere din cadrul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu” Câmpia Turzii, care au sărbătorit alături de toți cei prezenți, deschiderea unui nou an școlar.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI