VIDEO | Cei doi minori dispăruți din Bucerdea Grânoasă au fost găsiți: Unde au fost descoperiți. Precizările Poliției Alba

Cei doi minori dispăruți din Bucerdea Grânoasă au fost găsiți: Unde au fost descoperiți. Precizările Poliției Alba

Căutările pentru cei doi minori din Bucerdea Grânoasă s-au încheiat cu bine, după ce băieții, în vârstă de 11 și 12 ani, au fost găsiți în dimineața zilei de 9 martie în locuința unui prieten din Crăciunelu de Jos.

Din fericire, ei nu au fost victimele vreunei infracțiuni.

Potrivit IPJ Alba, decizia de a rămâne peste noapte la un prieten a părut o decizie simplă pentru doi minori, în vârstă de 11, respectiv 12 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Pentru părinți orele în care nu au știut unde sunt copiii lor au însemnat teamă și gândul că ceva rău li s-a întâmplat.

O astfel de situație a mobilizat, în cursul nopții trecute, două familii, polițiști și oameni din comunitate. Spre dimineață, căutările s-au încheiat cu bine, cei doi minori fiind găsiți în casa unui prieten care locuiește pe raza localității Crăciunelu de Jos.

Dragi tineri, discutați cu părinții voștri, anunțați-i unde sunteți și ce doriți să faceți. Absența voastră provoacă teamă în sufletul celor care vă așteaptă acasă.

Comunicarea poate preveni astfel de situații.

Florin și Mădălin, ne bucurăm că sunteți bine să că nu ați fost victimele vreunei infracțiuni.

