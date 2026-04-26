INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o anexă gospodărească

Un incendiu s-a produs în seara zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în Abrud.

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în orașul Abrud, strada Șerbina.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o anexă gospodărească.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și SVSU Abrud”, a transmis ISU Alba la ora 23.09.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

