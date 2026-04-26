Un bărbat a amenințat că se aruncă de pe podul peste Mureș de la Partoș

În seara zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în jurul orei 20.20, Inspectoratul de Poliție Județean Alba a fost informat de către un polițist, care se deplasa spre casă, de la serviciu, cu privire la faptul că o persoană de sex masculin intenționează să se arunce de pe podul peste Râul Mureș, din Alba Iulia.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Timișoara.

Aceasta a fost preluat de polițiști și evaluat de echipajele medicale ajunse la fața locului.

“Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Recomandăm tratarea cu responsabilitate a acestor subiecte și încurajăm persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale să solicite sprijin de specialitate sau să apeleze la persoane de încredere”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba.

sursa: IPJ Alba

