VIDEO | Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini

Ioana Oprean

acum 23 de minute

Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini

Vântul a bătut cu putere în după amiaza zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în orașul Ocna Mureș.

Rafalele de vânt au produs și pagube materiale. Concret, acoperișul unui bloc de locuințe a fost doborât de vântul întețit.

Bucăți din acoperișul prăbușit au căzut pe 3 mașini, două dintre acestea fiind avariate destul de serios. Cea de-a treia mașină a fost pusă în siguranță datorită intervenției prompte a pompierilor din Ocna Mureș.

Din fericire nu s-au produs victime omenești.

Imobilul la care s-a produs incidentul este blocul 49 de pe strada Axente Sever, situat în apropierea unității socio-medicale din orașul salin.

La fața locului au intervenit de urgență, pe lângă pompierii din Ocna Mureș, și angajați ai Primăriei.

Vremea vântoasă a afectat duminică, 26 aprilie 2026 toată România.

Până la ora 21.00 întreg județul Alba este sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.

Până la ora 21.00 este în vigoare și o avertizare Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru punctele cele mai înalte din județ din Munții Apuseni și Munții Șureanu.

De la ora 21.00 până luni, 27 aprilie 2026, la ora 2.00, va rămâne sub incidența unui Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului zona Munților Șureanu, la altitudini mai mari de 1.600 de metri.

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Cum au ieșit din belea trei femei împotmolite cu mașina în zăpadă în Munții Șureanu: Intervenție promptă a jandarmilor montani din Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

26 aprilie 2026

De

Cum au ieșit din belea trei femei împotmolite cu mașina în zăpadă în Munții Șureanu: Intervenție promptă a jandarmilor montani din Alba Duminică, 26 aprilie 2026, în jurul orei 14:00, printr-un apel la SNUAU 112, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au fost solicitați să intervină în sprijinul a trei persoane de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din județ, fără curent

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

26 aprilie 2026

De

COD GALBEN și COD PORTOCALIU de vânt în Alba: Multe localități din județ, fără curent Județul Alba este, duminică, 26 aprilie 2026, sub incidența unor atenționări meteo Cod Galben și Cod Mortocaliu (zona înaltă a Munților Apuseni și a Munților Șureanu). În contextul vremii vântoase s-au produs numeroase avarii la rețeaua de distribuție a energiei […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

26 aprilie 2026

De

ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 26 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS Mai multe instituții publice din Alba anunță posturi vacante la data de 19 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind […]

Citește mai mult