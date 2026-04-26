VIDEO | Acoperișul unui bloc din Ocna Mureș, doborât de vânt: A căzut peste mai multe mașini
Vântul a bătut cu putere în după amiaza zilei de duminică, 26 aprilie 2026, în orașul Ocna Mureș.
Rafalele de vânt au produs și pagube materiale. Concret, acoperișul unui bloc de locuințe a fost doborât de vântul întețit.
Bucăți din acoperișul prăbușit au căzut pe 3 mașini, două dintre acestea fiind avariate destul de serios. Cea de-a treia mașină a fost pusă în siguranță datorită intervenției prompte a pompierilor din Ocna Mureș.
Din fericire nu s-au produs victime omenești.
Imobilul la care s-a produs incidentul este blocul 49 de pe strada Axente Sever, situat în apropierea unității socio-medicale din orașul salin.
La fața locului au intervenit de urgență, pe lângă pompierii din Ocna Mureș, și angajați ai Primăriei.
Vremea vântoasă a afectat duminică, 26 aprilie 2026 toată România.
Până la ora 21.00 întreg județul Alba este sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului.
Până la ora 21.00 este în vigoare și o avertizare Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru punctele cele mai înalte din județ din Munții Apuseni și Munții Șureanu.
De la ora 21.00 până luni, 27 aprilie 2026, la ora 2.00, va rămâne sub incidența unui Cod Portocaliu de intensificări puternice ale vântului zona Munților Șureanu, la altitudini mai mari de 1.600 de metri.
