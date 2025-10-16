Rămâi conectat

Ştirea zilei

VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 minute

în

De

Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila

Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns joi după-masa la Sebeș, unde efectuează o vizită la cea mai nouă creșă din municipiu, realizată cu o finanțare susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noua creșă, amplasată în Parcul Arini, va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici, fiind a patra creșă care își deschide porțile în Sebeș în ultimii ani.

Primăria Municipiului Sebeș a depus proiectul și a oferit suprafața de teren pentru construcția noii creșe, în timp ce Ministerul Dezvoltării a acoperit atât costurile de construcție, cât și partea de achiziții.

Noua clădire a fost structurată astfel încât să răspundă tuturor necesităților: spații pentru servirea mesei, pentru depozitarea lenjeriei și întreținerea curățeniei, dar și o zonă administrativă cu birouri. De asemenea, imobilul dispune de dormitoare, spații de joacă interioare și exterioare, mobilier modern și toate facilitățile necesare pentru cei mici.

Programul de finanțare stipula faptul că noua creșă ar trebui să fie funcțională până la sfârșitul acestui an. Astfel, începând din acest an, părinții își vor putea înscrie copiii la noua creșă din municipiul Sebeș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

ANAF ia măsuri drastice împotriva „bombardierilor”: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

16 octombrie 2025

De

ANAF vizează „bombardierii” cu controale dure: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri” Șeful Fiscului, Adrian Nica, anunță că ANAF are în vizor aproximativ 200 de persoane cu averi greu de justificat. Oficialul a subliniat că fiecare „bombardier” ar trebui să se gândească bine înainte să […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată. A amenințat cu MOARTEA și încercat să LOVEASCĂ cu mașina doi polițiști după un scandal

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

16 octombrie 2025

De

Bărbat din Galda de Jos, trimis în judecată. A amenințat cu MOARTEA și încercat să LOVEASCĂ cu mașina doi polițiști după un scandal din localitate Un bărbat din din Galda de Jos, reținut de oamenii legii la data de 28.08.2025, după un scandal în care au fost implicate mai multe persoane, a fost trimis în […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 octombrie 2025: 544 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

16 octombrie 2025

De

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 16 octombrie 2025: 544 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Radu Georgescu, despre prețurile locuințelor din România: ,,Sunt exagerat de scumpe. În următorii 2 ani vor scădea cu până la 50%”

Radu Georgescu, despre prețurile locuințelor din România: ,,Sunt exagerat de scumpe. În următorii 2 ani vor scădea cu până la...
Actualitateacum 3 ore

Camera Deputaților a adoptat proiectul privind plata pensiilor private. Cine va putea încasa integral

Camera Deputaților a adoptat proiectul privind plata pensiilor private. Cine va beneficia de plata integrală Plenul Camerei Deputaților a aprobat...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 minute

VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila

Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila Ministrul dezvoltării, Cseke Attila,...
Ştirea zileiacum 4 ore

ANAF ia măsuri drastice împotriva „bombardierilor”: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”

ANAF vizează „bombardierii” cu controale dure: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu...

Curier Județean

Curier Județeanacum 9 minute

Încă un pas spre realizarea la Alba Iulia a unei magacapacități de producere a energiei electrice din surse solare, proiect de aproape 4 milioane de euro: Licitație pentru proiectare și execuție

Încă un pas spre realizarea la Alba Iulia a unei magacapacități de producere a energiei electrice din surse solare, proiect...
Curier Județeanacum 36 de minute

VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba, pe DN 7: Coliziune între două mașini în zona Vințișoara

ACCIDENT rutier în Alba, pe DN 7: Coliziune între două mașini în zona Vințișoara Un accident rutier a avut loc...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

FOTO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA

Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare

Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire

16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Peste 150 de ţări sărbătoresc această zi

16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Peste 150 de ţări sărbătoresc această zi În fiecare an, la 16 octombrie,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea