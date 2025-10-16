VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Ministrul dezvoltării, Cseke Attila, a ajuns joi după-masa la Sebeș, unde efectuează o vizită la cea mai nouă creșă din municipiu, realizată cu o finanțare susținută prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Noua creșă, amplasată în Parcul Arini, va putea găzdui 40 de copii, organizați în patru grupe, oferind condiții moderne și sigure pentru cei mici, fiind a patra creșă care își deschide porțile în Sebeș în ultimii ani.
Primăria Municipiului Sebeș a depus proiectul și a oferit suprafața de teren pentru construcția noii creșe, în timp ce Ministerul Dezvoltării a acoperit atât costurile de construcție, cât și partea de achiziții.
Noua clădire a fost structurată astfel încât să răspundă tuturor necesităților: spații pentru servirea mesei, pentru depozitarea lenjeriei și întreținerea curățeniei, dar și o zonă administrativă cu birouri. De asemenea, imobilul dispune de dormitoare, spații de joacă interioare și exterioare, mobilier modern și toate facilitățile necesare pentru cei mici.
Programul de finanțare stipula faptul că noua creșă ar trebui să fie funcțională până la sfârșitul acestui an. Astfel, începând din acest an, părinții își vor putea înscrie copiii la noua creșă din municipiul Sebeș.
