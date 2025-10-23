Rămâi conectat

VIDEO | Cea mai mare investiție într-un parc fotovoltaic din România, realizată prin PNRR, pune Teiușul pe harta Europei: 17 ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor UE, vizită în județul Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

De

Cea mai mare investiție într-un parc fotovoltaic din România, realizată prin PNRR, pune Teiușul pe harta Europei: 17 ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor UE, vizită în județul Alba

Cea mai mare investiție într-un parc fotovoltaic realizată în România prin PNRR, pune Teiușul pe harta Europei. 17 ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor UE au efectuat joi, 23 octombrie 2025, o vizită în județul Alba, la Parcul Solar Teiuș.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada Regatului Danemarcei în România, cu prilejul Președinției UE a Danemarcei și a reunit 17 ambasadori sau reprezentanți ai ambasadelor UE. Scopul acestuia a fost prezentarea proiectelor de succes implementate cu sprijinul fondurilor UE.

Au luat cuvântul E.S Uffe Balslev, Ambasadorul Danemarcei în România și Ramona Chiriac, Ambasadorul Reprezentanței UE la București, urmați de Mirel Hălălai, Primarul orașului Teiuș. Joachim Steenstrup, manager Relații Publice și Adrian Dobre, manager de țară au prezentat proiectul Parcului Solar Teiuș. Aceștia au vorbit despre modul de obținere a finanțării, birocrația accesării fondurilor, modul de implementare a proiectului, experiența cu fondurile UE, dar și experiența de pe alte piețe.

Evenimentul a continuat cu o vizită în teren la Parcul Solar Teiuș, cel mai mare proiect pe energie din PNRR, care ar putea susține consumul energetic pentru 70% din gospodăriile din Alba.

Parcul fotovoltaic de la Teiuș, de 60,2 MW, cel mai mare proiect pe energie din PNRR, a fost inaugurat oficial în data de 29 aprilie 2025, fiind dezvoltat de compania daneză Eurowind Energy.

Investiția în proiect se ridică la 55 de milioane de euro (cu TVA inclus), din care finanțarea acordată de stat, prin PNRR, se ridică la 15 milioane de euro.

