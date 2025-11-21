VIDEO | Ce spune Gabriel Pleșa despre evenimentele și programul de 1 Decembrie 2025 de la Alba Iulia. Bolojan și Abrudean, prezenți de Ziua Națională a României
Primarul Gabriel Pleșa a vorbit despre festivitățile care vor avea loc în acest an de 1 Decembrie la Alba Iulia, dar și despre surprizele și invitații care sunt așteptați de Ziua națională a României.
Așadar, edilul a confirmat că pregătirile sunt în proporție de 80-90% finalizate, urmând ca săptămâna viitoare, în mare parte să fie terminate. Primarul din Alba Iulia a continuat prin a spune că evenimentele din acest sunt asemănătoare cu cele din trecut, însă există și elemente noi: ,,Este foarte bogat programul, cu foarte, foarte multe evenimente. Cu toate ingredientele necesare, cu paradă militară, cu te deum, cu depunere de coroane și jerbe, cu evenimente culturale, chiar sportive, Crosul Unirii și alte lucruri pe care de fiecare dată noi le-am făcut. Sigur, spectacole de muzică folclorică, patriotice, nu numai, și, bineînțeles, vom încheia cu tradiționalul foc de artifici în seara zilei de 1 decembrie”, a povestit acesta.
Câți oameni sunt așteptați de 1 Decembrie la Alba Iulia:
Primarul a confirmat că anul trecut, conform Jandarmeriei, undeva la aproximativ 30.000 de oameni au participat la evenimentele de 1 Decembrie la Alba Iulia. Cu toate că în acest an festivitățile se desfășoară într-o zi de luni, edilul se așteaptă ca numărul celor prezenți să se ridice la 20-25 de mii de oameni: ,,Există motive de distracție și de bucurie pentru toți, pot veni cu familiile, deschidem până atunci și târgul de Crăciun, va fi patinoar, vor fi comercianți în latura de vest, pe pietonala Mihai Viteazu, deci, practic, există motive de a ieși din case și de a veni să sărbătorim împreună”, a spus Gabriel Pleșa.
Parada de 1 Decembrie la Alba Iulia
În urmă cu puțin timp, primarul a participat la o ședință care a avut temă principală parada de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Astfel, în data de 29 urmează o repetiție generală, iar pe 27 se vor anunța restricțiile de circulație. Parada urmează să aibă loc în jurul orei 14:00, desfășurându-se în locul deja devenit tradiție. Traseul a fost gândit în așa măsură încât oamenii care doresc să observe parada să nu fie înghesuiți: ,,Ne dorim foarte mult ca toată lumea să poată să vadă această paradă militară și, tocmai de aceea, se va merge în dispozitiv de defilare, nu doar până la intersecția cu Bulevardul Cloșca, cu strada Cloșca, ci până în capăt la strada Hoi”, a mai povestit edilul.
Nume grele din conducerea României, prezente de 1 Decembrie la Alba Iulia
Cel puțin două nume importante din conducere României urmează să fie prezente de 1 Decembrie la Alba Iulia: Premierul Ilie Bolojan și Președintele Senatului României, Mircea Abrudean. Totuși, Gabriel Pleșa recunoaște că există șanse minime ca Președintele României, Nicușor Dan să ajungă de Ziua națională a României în oraș: ,,S-ar putea totuși să se hotărască să vină, deși este și la București parada militară și probabil că nu-i va permite timpul să ajungă”.
În acest moment, administrația din Alba Iulia așteaptă încă răspunsuri de la alte oficialități importante, precum Maia Sandu sau Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu. Pe lângă aceste nume, sunt așteptate delegații din partea orașelor înfrățite sau ONG-uri patriotice: ,,Toată lumea e binevenită la Alba Iulia”, a încheiat Gabriel Pleșa.
