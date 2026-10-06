Video | Catastrofa feroviară de la Bucerdea Grânoasă: 22 de oameni au murit și 72 au fost răniți în tragedia din 7 octombrie 1968

Catastrofa feroviară de la Bucerdea Grânoasă: 22 de oameni au murit și 72 au fost răniți în tragedia din 7 octombrie 1968

O dimineață de luni avea să se transforme într-una dintre cele mai grave tragedii feroviare din România. Două trenuri de călători s-au ciocnit în zona haltei Bucerdea Grânoasă, pe relația Teiuș–Blaj, iar bilanțul catastrofei a fost de 22 de morți și 72 de răniți grav. Pagubele materiale au fost estimate la aproximativ 11 milioane de lei.

Tragedia s-a produs în jurul orei 6.00, într-o perioadă în care pe tronsonul respectiv se executau lucrări de reabilitare, iar circulația feroviară se desfășura pe un singur fir. Halta Bucerdea Grânoasă se afla atunci pe linia ferată Teiuș–Brașov, între stațiile Cistei și Crăciunel.

Două trenuri pe aceeași linie

În acea dimineață, trenul personal 3340, care circula de la Teiuș spre Blaj, se afla în halta Bucerdea. Garnitura era cunoscută localnicilor sub numele de „Școlărița”, deoarece transporta numeroși elevi și navetiști către Blaj.

Conform relatării publicate de Ziarul Unirea, trenul personal trebuia să aștepte pe o linie secundară pentru a permite trecerea trenului accelerat 303 București–Satu Mare, care venea din sens opus și urma să circule pe linia directă.

Modificarea graficului de circulație stabilise ca încrucișarea celor două trenuri să aibă loc chiar în halta Bucerdea Grânoasă, nu în stația Crăciunel, așa cum se întâmpla în mod obișnuit.

Impiegatul de mișcare Teodor Petrișor nu ar fi transmis însă noul grafic personalului aflat în subordine. Potrivit informațiilor publicate de ziar, acesta se afla în stare de ebrietate și a dat undă verde trenului personal să intre pe linia principală.

Astfel, cele două garnituri au ajuns să circule una spre cealaltă.

Impactul devastator

Ciocnirea s-a produs la kilometrul 368+872, în apropierea localității Crăciunel, în zona haltei Bucerdea. Condițiile meteorologice au amplificat tragedia: în acea dimineață era o ceață densă în zona Târnavelor.

Locomotiva trenului personal, 324.724, aparținând depoului Teiuș, a lovit locomotiva diesel 060-DA-328, din depoul Brașov, care tracta trenul accelerat. Forța impactului a fost atât de mare încât locomotiva trenului personal a pătruns în locomotiva diesel a acceleratului până aproape de jumătatea acesteia.

Printre victime s-au aflat numeroși copii și tineri care mergeau la școală, precum și muncitori și alți navetiști din localitățile din zonă.

Bilanțul final consemnat a fost unul cutremurător: 22 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 72 au fost rănite grav.

Ancheta și procesul

În urma anchetei, responsabilitatea pentru producerea accidentului a fost atribuită personalului feroviar implicat în dirijarea circulației. Alături de impiegatul Teodor Petrișor a fost găsit vinovat și acarul Alexandru Cristea.

Procesul penal a avut loc în sala de așteptare a Gării Teiuș și s-a desfășurat în prezența a aproximativ o mie de ceferiști, convocați de autoritățile vremii.

Teodor Petrișor a fost inițial condamnat la moarte, pedeapsa fiind ulterior comutată în închisoare pe viață. Potrivit relatării Ziarului Unirea, acesta a fost eliberat după 18 ani de detenție. Acarul Alexandru Cristea a primit o condamnare de 25 de ani de închisoare.

Tragedia a avut și consecințe asupra regulilor de siguranță din sistemul feroviar. În relatările istorice despre accident este menționată introducerea, ulterior, a unor proceduri de testare alcooloscopică a personalului de mișcare și de tracțiune.

O tragedie care nu a fost uitată

La cinci decenii de la accident, comunitatea din Bucerdea Grânoasă a continuat să păstreze vie memoria victimelor. În 2018, la împlinirea a 50 de ani de la catastrofă, administrația locală a anunțat amplasarea unei noi cruci la locul tragediei și organizarea unei slujbe de pomenire.

Primarul de atunci al comunei Bucerdea Grânoasă, Ioan Aldea, declara pentru Ziarul Unirea că localnicii își aminteau încă imaginile de după accident. El relata că, în 1968, copiii din zonă au ieșit de la școală pentru a vedea amploarea intervenției, în timp ce la locul tragediei soseau elicoptere și numeroase mașini de intervenție.

Multe dintre victime proveneau din localități precum Mihalț, Obreja și Cistei, fiind elevi navetiști sau persoane care se deplasau către locurile de muncă.

În timp, vechea haltă Bucerdea Grânoasă a dispărut. După dublarea căii ferate, realizată în anii următori, aceasta a fost desființată, iar locul care fusese scena uneia dintre cele mai cumplite tragedii feroviare din România a rămas în primul rând un reper al memoriei comunității.

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