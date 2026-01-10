VIDEO | Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de mireasă, al prăjiturilor și serviciului foto-video

Cât costă o nuntă în 2026: Oferte pentru viitorii miri la Târgul de Nunți din Alba Mall. Prețul rochiilor de mireasă, al prăjiturilor și serviciului foto-video

Sezonul nunților 2026 a început și centrul comercial Alba Mall este gazda evenimentului Târgul De Nunți din Alba Mall. Astfel, în acest weekend, cuplurile pot consulta ofertele comercianților pentru a pune la punct detaliile pentru cel mai important eveniment din viața lor.

Organizarea unei nunți presupune cheltuieli considerabile, motiv pentru care identificarea celor mai avantajoase oferte joacă un rol esențial în stabilirea bugetului. În cele mai multe cazuri, primul serviciu ales de miri este localul, iar calculul inițial pornește, de regulă, de la prețul meniului.

Gradul de ocupabilitate al localurilor este unul mare, așa că mirii sunt nevoiți să se orienteze din timp pentru această alegere.

Ținutele mirilor 2026

În bugetul pentru nuntă trebuie inclus și prețul pentru ținutele pe care tinerii le vor purta în ziua marelui eveniment, un aspect foarte important pentru întreg evenimentul. Rochiile de mireasă încep de la prețul de 1.500 lei și pot ajunge până la 6.000 de lei. Culorile preferate sunt în funcție de sezon și după preferințele miresei. Astfel, prețurile s-au scumpit consistent față de anul trecut.

Cât costă prăjiturile și tortul mirilor în 2026

De asemenea, multe cupluri optează pentru candy bar, pentru care vor plăti aproximativ 100 lei/kg, iar cei care aleg prăjiturile asortate, vor plăti 90 lei/kg. Prețul pentru tortul mirilor diferă în funcție de sortiment și complexitate, dar de regulă, pornește de la 85 lei/kg și ajunge până la 130 lei/kg.

Prețul accesoriilor pentru nuntă 2026

În ceea ce privește accesoriile pentru nuntă, invitațiile pornesc de la 1,16 lei și pot ajunge până la 7 lei, în timp ce sticulețele au un preț de 5 lei.

Servicii foto/video nuntă 2026

Ofertele fotografilor și videografilor pornesc de la 1.000 de euro și ajung la 1.500 de euro, în funcție de pachetul ales de miri. În final, pentru anul 2025, luând în considerare toate cheltuileli pentru nuntă, mirii ar trebui să aibă un buget minim de 11.000 de euro.

