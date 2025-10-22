VIDEO | Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba: În vizor, dezmembrările auto în spații improvizate

Cartierul de romi din Sebeș, „scanat” cu dronele de Garda de Mediu Alba

La Comisariatul Județean Alba dronele achiziționate de către Garda Naţională de Mediu sunt utilizate constant în ultima perioadă.

Miercuri, 22 octombrie 2025, a fost „scanată” cu dronele și verificată o zonă rău famată a municipiului Sebeș, cartierul de de romi.

S-a verificat dacă nu există firme sau persoane fizice care să dezmembreze auto în locuri improvizate, în garaje sau curți.

„Mulțumim pentru sprijinul dat de către colegii de la Poliția Sebeș și IPJ Alba prin comandanții acestor structuri.

Această acțiune o dorim perpetuă până când oamenii certați cu legea vor înțelege că mediul și sănătatea fiecăruia trebuie respectată.

După această acțiune comisari din cadrul CJ Alba și polițiști deopotrivă vom sancționa atât pecuniar cât și penal faptele celor certați cu legea”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu Alba.

