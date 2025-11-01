VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României
Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, a devenit furnizor oficial ai Casei Regale a României. Brandul a mulțumit, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, Casei Regale a României pentru această ,,onoare”.
Mai mult decât atât, au transmis aceleași gânduri și pentru cei care au crezut în povestea lor.
,,Mulțumim Casei Regale a României pentru această onoare și vouă, celor care credeți în povestea noastră.
Pentru noi, CARESTA este mai mult decât un brand — este o moștenire care se poartă”, se arată în mesajul celor de la Caresta.
Alion Petru a publicat un text prin care împărtășește această veste, recunoscând că brand-ul Caresta merită ,,pe deplin această recunoaștere regală”.
,,Sunt bucuros să împărtășesc o veste frumoasă: prietenii și colaboratorii mei de la Caresta sunt, de acum, furnizori oficiali ai Casei Regale a României.
Mă bucur enorm pentru ei și sunt sincer mândru de tot ce au reușit să construiască cu pasiune, respect și multă muncă.
Felicitări, dragilor! Meritați pe deplin această recunoaștere regală”, a scris Alion Petru pe o rețea de socializare cu privire la acest eveniment.
Reamintim că, Caresta este specializată în producția de Marochinărie a articolelor de lux, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Genți, plicuri și accesorii cu finisaje excepționale, lucrate în cel mai mic detaliu, cu design potrivit pentru orice ținută.
Sursă FOTO: Alion Petru (Facebook)
