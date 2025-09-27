VIDEO | Caravană de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene
Concurs de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene
ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Alba Iulia, Primăria Sântimbru și Primăria Ciugud, au organizat, sâmbătă, 27 septembrie 2025, a treia ediție a Caravanei de vâslit pe Mureș.
Zeci de participanți s-au angrenat, în ciuda vremii potrivnice (frig pătrunzător și vânt), la o tură de vâslit de plăcere de aproximativ 3-4 ore.
Startul s-a dat de dimineață de la pontonul din Sântimbru.
„Mă bucur că acest concurs are continuitate. Anul acesta nu particip, dar am fost bucuros să-i privesc pe toți cei care iau parte la această cursă și sper ca acest eveniment să continue în fiecare an și să urcăm mai sus pe Mureș cu startul, ca să fie traseul mai lung un pic.
Pontonul de la Sântimbru s-a născut din fonduri europene. M-aș bucura dacă s-ar face un traseu de la Sântimbru până în județul Hunedoara, 110 kilometri, cu mai multe etape. S-ar putea face un asemenea eveniment”, a declarat primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa.
La ediția din 2024 edilul din Sântimbru s-a alăturat „Caravanei de vâslit pe Mureș”, făcând echipă cu fiul său și luând startul alături de peste 50 de persoane de toate vârstele.
A fost prevăzută o pauză la pontonul de la Drâmbar, linia de finish fiind la Alba Iulia, la pontonul de la Partoș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025, s-a dat în Cetatea Alba Carolina startul pentru un eveniment care a reunit participanți de toate vârstele. Este vorba de „Crosul Inimilor”. Fiecare kit de participare cumpărat cumpărat de participanți va […]
Cinci ani prin instanțe, 3 ani de închisoare cu suspendare, 180.000 daune morale, pentru viața unui om. Cum s-a petrecut accidentul MORTAL în care o vârstnică de 62 de ani și-a pierdut viața
Cinci ani prin instanțe, 3 ani de închisoare cu suspendare, 180.000 daune morale, pentru viața unui om. Cum s-a petrecut accidentul MORTAL în care o vârstnică de 62 de ani și-a pierdut viața Justiția din Alba a pronunțat, recent, sentința definitivă în cazul unui accident mortal ce a avut loc în urmă cu peste 5 […]
FOTO | Roșii GIGANT în grădina unei femei din Alba: Tanti Ileana cultivă adevărate minuni bio de aproape un kilogram
Roșii GIGANT în grădina unei femei din Alba: Tanti Ileana cultivă adevărate minuni bio de aproape un kilogram În Lunca Mureșului, județul Alba, roșiile par să sfideze toamna și să se întreacă în dimensiuni cu dovlecii. Acolo, tanti Ileana Nagy se mândrește cu roșii uriașe, dintre care unele ajung și la 850 de grame. Deși […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile la apartamante au scăzut cu 50-60%
Economistul Radu Georgescu: În curând în România se va striga Popa Prostul. În 2009, când a fost la fel, prețurile...
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Ce măsuri ar trebui să ia românii?
„Păstrați-vă calmul și bani cash la îndemână” transmite Banca Centrală Europeană. Cum ne putem pregăti pentru crize neașteptate? „Păstrați-vă calmul...
Știrea Zilei
VIDEO | „Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru o cauză nobilă
„Crosul Inimilor” în Cetatea Alba Carolina: Energie și emoție în alergare pentru persoane de toate vârstele În dimineața zilei de...
VIDEO | Caravană de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene
Concurs de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene...
Curier Județean
27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
27-28 septembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național și însemnele municipiului covorâte în bernă
Luni, 29 septembrie 2025 | Zi de doliu local la Blaj, în memoria Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan. Drapelul național...
Politică Administrație
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Opinii Comentarii
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980
27 septembrie: Ziua Mondială a Turismului, sărbătorită prima oară în întreaga lume în anul 1980 La 27 septembrie, în fiecare...
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume sunt afectate de pierderea auzului
27 septembrie – Ziua Internațională a persoanelor cu deficiențe de auz. Peste 300 de milioane de persoane din întreaga lume...