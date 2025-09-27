VIDEO | Caravană de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene

Concurs de vâslit pe Mureș între Sântimbru și Alba Iulia: Start dat de la un ponton construit cu fonduri europene

ACS Dragonii Cetății Alba Iulia, în parteneriat cu CSM Unirea Alba Iulia, Primăria Alba Iulia, Primăria Sântimbru și Primăria Ciugud, au organizat, sâmbătă, 27 septembrie 2025, a treia ediție a Caravanei de vâslit pe Mureș.

Zeci de participanți s-au angrenat, în ciuda vremii potrivnice (frig pătrunzător și vânt), la o tură de vâslit de plăcere de aproximativ 3-4 ore.

Startul s-a dat de dimineață de la pontonul din Sântimbru.

„Mă bucur că acest concurs are continuitate. Anul acesta nu particip, dar am fost bucuros să-i privesc pe toți cei care iau parte la această cursă și sper ca acest eveniment să continue în fiecare an și să urcăm mai sus pe Mureș cu startul, ca să fie traseul mai lung un pic.

Pontonul de la Sântimbru s-a născut din fonduri europene. M-aș bucura dacă s-ar face un traseu de la Sântimbru până în județul Hunedoara, 110 kilometri, cu mai multe etape. S-ar putea face un asemenea eveniment”, a declarat primarul comunei Sântimbru, Ioan Iancu Popa.

La ediția din 2024 edilul din Sântimbru s-a alăturat „Caravanei de vâslit pe Mureș”, făcând echipă cu fiul său și luând startul alături de peste 50 de persoane de toate vârstele.

A fost prevăzută o pauză la pontonul de la Drâmbar, linia de finish fiind la Alba Iulia, la pontonul de la Partoș.

