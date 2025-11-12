Rămâi conectat

VIDEO | Captură de DROGURI făcută de DIICOT și BCCO din Alba Iulia: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

în

De

Captură de DROGURI făcută de polițiștii din Alba: Au descoperit sute de grame în urma unor percheziții în Sebeș și Sibiu. Au fost vândute și către minori

Opt percheziții domiciliare, în municipiul Sebeș și municipiul Sibiu, au fost efectuate la persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc.

Astfel, în perioada 2024 – noiembrie 2025, 5 bărbați, cu vârste între 17 și 32 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive  (canabis, substanțe cristaline 3 CMC, 4 CMC și 4BMC) către consumatori, inclusiv minori,  din județul Alba.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit 400 de grame de rezină de canabis (drog de risc), 100 de grame de canabis (drog de risc), 80 de grame de substanță cristalină 4 CMC (drog de mare risc), 40 de grame de ciuperci care conțin psilocine (drog de mare risc), comprimate ecstasy (drog de mare risc), 6 plante de canabis aflate în stadiu avansat de creștere și 12 plante de canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, două corturi destinate creșterii indoor a plantelor de canabis, recipiente cu fertilizant și soluții nutritive pentru plante, aparat electric pentru deshidratarea plantelor, cântare, grindere, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, precum și alte mijloace de probă.

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 8 percheziții domiciliare, în municipiul Sebeș și municipiul Sibiu, la persoane cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2024 – noiembrie 2025, 5 bărbați, cu vârste între 17 și 32 de ani, ar fi procurat, deținut și vândut droguri de risc, mare risc și produse psihoactive  (canabis, substanțe cristaline 3 CMC, 4 CMC și 4BMC) către consumatori, inclusiv minori,  din județul Alba.

O parte dintre substanțele interzise tranzacționate au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În urma celor 8 percheziții domiciliare efectuate, de către polițiști, au fost descoperite și ridicate aproximativ 400 de grame de rezină de canabis (drog de risc), 100 de grame de canabis (drog de risc), 80 de grame de substanță cristalină 4 CMC (drog de mare risc), 40 de grame de ciuperci care conțin psilocine (drog de mare risc), comprimate ecstasy (drog de mare risc), 6 plante de canabis aflate în stadiu avansat de creștere și 12 plante de canabis aflate în stadiu incipient de dezvoltare, două corturi destinate creșterii indoor a plantelor de canabis, recipiente cu fertilizant și soluții nutritive pentru plante, aparat electric pentru deshidratarea plantelor, cântare, grindere, obiecte purtând urme de substanță, sume de bani în lei, euro, dolari și lire sterline, precum și alte mijloace de probă.

La data de 11 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus reținerea acestora, pentru 24 de ore.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba, cu propunere de arestare preventivă a bărbaților, pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, Poliției Municipiului Sebeș, Poliției Orașului Cugir, jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și al celor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile ,,Regele Ferdinand I” Târgu Mureș.  

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

