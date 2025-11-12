Rămâi conectat

Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc

Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Va sta după gratii 5 ani pentru trafic de droguri de mare risc

Cinci ani de închisoare urmează să stea după gratii un bărbat din Sebeș care a fost depistat de oamenii legii fiind posesorul unui mandat de executare. 

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Citește și: VIDEO | Bărbat din Mihalț, REȚINUT de polițiști. A încălcat ordinul de protecție după ce a intrat în curtea în curtea fostei sale soții

Potrivit IPJ Alba, la data de 11 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Sebeș au depistat și reținut un bărbat de 37 de ani, din municipiul Sebeș, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 11 noiembrie 2025, de către Tribunalul Alba.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

