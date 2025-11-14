VIDEO | Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tot mai sus în muzica românească. „O cheamă Ramona”, o nouă piesă lansată la Antena Stars

Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tot mai sus în muzica românească. „O cheamă Ramona”, o nouă piesă lansată la Antena Stars

Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tânărul care și-a făcut loc în inimile publicului prin sinceritate, energie și autenticitate, traversează în prezent una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. Cu o prezență tot mai vizibilă în media și pe scenele din țară, acesta demonstrează că munca și perseverența deschid întotdeauna noi drumuri.

Pasiunea lui Cătălin pentru cântat și ambiția de a reuși l-au ghidat întotdeauna și l-au făcut să nu renunțe, chiar dacă concurența în domeniul muzical este mare.

Artistul mărturisește că în ultima perioadă a trecut prin schimbări importante, atât pe plan personal, cât și profesional: „Multe s-au schimbat în viața mea în ultima perioadă, am început să privesc viața dintr-o altă perspectivă. Nu pot spune că totul s-a schimbat peste noapte, dar pas cu pas, am început să simt cum lucrurile se așază mai bine, cum liniștea și bucuria își fac tot mai des loc în fiecare zi.

Recent am lansat nouă piesa ‘O cheamă Ramona’, la emisiunea Antena Stars, la ‘Viața fără Filtru’.

Mulțumesc PR meu Teddy, fără el nu aș fi fost aici. Mulțumesc sponsorilor SuperTermo InstalGrup, Vasile Macarie, Raul Tătar, impresarului meu Silviu Lăpădat, Manuela Oprișu, șefei mele și colegilor mei pentru tot. De fiecare dată m-au înțeles când am avut un proiect.

Recent am fost invitat la cel mai mare concert la Vălenii de Munte, unde au fost cei mai renumiți artiști. Vor urma și alte concerte în curând, dar și emisiuni!

Uneori lucrurile se întâmplă exact când trebuie, chiar dacă nu întotdeauna după cum este planul nostru!”, a declarat tânărul pentru ziarulunirea.ro.

Noua piesă „O cheamă Ramona” – marchează un moment important în cariera aiudeanului, iar lansarea la Antena Stars, în cadrul emisiunii „Viața fără Filtru”, confirmă faptul că artistul câștigă vizibilitate națională și se bucură de sprijinul fanilor.

Totodată, invitația la concertul de la Vălenii de Munte, un eveniment la care au participat nume sonore ale muzicii românești, reprezintă o recunoaștere a valorii sale artistice.

Cu noi concerte și apariții TV pregătite, Cătălin Milea pare să își croiască drum spre un public tot mai mare, piesele sale devenind tot mai cunoscute.

Cătălin reprezintă perseverența artiștilor care pornesc din orașe mici, dar visează mare. Cu fiecare lansare, apariție și concert, aiudeanul demonstrează că drumul său în muzică este abia la început și că are tot mai multe de oferit publicului.

