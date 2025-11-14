VIDEO | Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tot mai sus în muzica românească. „O cheamă Ramona”, o nouă piesă lansată la Antena Stars
Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tot mai sus în muzica românească. „O cheamă Ramona”, o nouă piesă lansată la Antena Stars
Cântărețul aiudean Cătălin Milea, tânărul care și-a făcut loc în inimile publicului prin sinceritate, energie și autenticitate, traversează în prezent una dintre cele mai importante etape ale carierei sale. Cu o prezență tot mai vizibilă în media și pe scenele din țară, acesta demonstrează că munca și perseverența deschid întotdeauna noi drumuri.
Pasiunea lui Cătălin pentru cântat și ambiția de a reuși l-au ghidat întotdeauna și l-au făcut să nu renunțe, chiar dacă concurența în domeniul muzical este mare.
Artistul mărturisește că în ultima perioadă a trecut prin schimbări importante, atât pe plan personal, cât și profesional: „Multe s-au schimbat în viața mea în ultima perioadă, am început să privesc viața dintr-o altă perspectivă. Nu pot spune că totul s-a schimbat peste noapte, dar pas cu pas, am început să simt cum lucrurile se așază mai bine, cum liniștea și bucuria își fac tot mai des loc în fiecare zi.
Recent am lansat nouă piesa ‘O cheamă Ramona’, la emisiunea Antena Stars, la ‘Viața fără Filtru’.
Mulțumesc PR meu Teddy, fără el nu aș fi fost aici. Mulțumesc sponsorilor SuperTermo InstalGrup, Vasile Macarie, Raul Tătar, impresarului meu Silviu Lăpădat, Manuela Oprișu, șefei mele și colegilor mei pentru tot. De fiecare dată m-au înțeles când am avut un proiect.
Recent am fost invitat la cel mai mare concert la Vălenii de Munte, unde au fost cei mai renumiți artiști. Vor urma și alte concerte în curând, dar și emisiuni!
Uneori lucrurile se întâmplă exact când trebuie, chiar dacă nu întotdeauna după cum este planul nostru!”, a declarat tânărul pentru ziarulunirea.ro.
Noua piesă „O cheamă Ramona” – marchează un moment important în cariera aiudeanului, iar lansarea la Antena Stars, în cadrul emisiunii „Viața fără Filtru”, confirmă faptul că artistul câștigă vizibilitate națională și se bucură de sprijinul fanilor.
Totodată, invitația la concertul de la Vălenii de Munte, un eveniment la care au participat nume sonore ale muzicii românești, reprezintă o recunoaștere a valorii sale artistice.
Cu noi concerte și apariții TV pregătite, Cătălin Milea pare să își croiască drum spre un public tot mai mare, piesele sale devenind tot mai cunoscute.
Cătălin reprezintă perseverența artiștilor care pornesc din orașe mici, dar visează mare. Cu fiecare lansare, apariție și concert, aiudeanul demonstrează că drumul său în muzică este abia la început și că are tot mai multe de oferit publicului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
18 noiembrie 2025 | Spectacolul ”Cerere în Căsătorie” prezentat de Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Marți, 18 noiembrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Compania de Teatru SKEPSIS prezintă spectacolul ”Cerere în Căsătorie”, după A.P.Cehov. ”Oferim publicului o comedie savuroasã într-o zi de toamnă […]
Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei
Prioritizarea Securității Cibernetice în Era Digitală: Peste 350 de specialiști s-au reunit la Cluj-Napoca, la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat de DEER în parteneriat cu Ministerul Energiei Cea de-a treia ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie, organizată de Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) în parteneriat strategic cu Ministerul Energiei, a reunit, […]
31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”!
31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”! Vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 19.30, vă invităm la concertul „RIFF Acustic” găzduit de sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Biletele se găsesc la casieria sălii. Pentru informații vă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
VIDEO | Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat
Tunelul Momaia prinde contur pe Autostrada Sibiu-Pitești. Circulația ar putea fi deschisă mai devreme decât era planificat Tunelul Momaia, de...
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de INS
PIB-ul României a scăzut în trimestrul al treilea cu 0,2%. Datele îngrijorătoare publicate de Institutul Național de Statistică În trimestrul...
Știrea Zilei
Fostul deputat Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pe un proiect dedicat turismului cultural: ”Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția și Brag”
Alin Ignat, angajat în cadrul Primăriei Alba Iulia pentru un proiect privind turismul cultural: ,,Este un parteneriat cu Cracovia, Veneția...
FOTO-VIDEO | Târgul de Crăciun de la Sibiu 2025 | S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta
S-au aprins luminile festive și Piața Mare s-a umplut de vizitatori. Ce este nou anul acesta Târgul de Crăciun din...
Curier Județean
Alertă în Alba: Bărbat din Balomiru de Câmp, în vârstă de 36 de ani, a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit
Alertă în Alba: Bărbat din Balomiru de Câmp, în vârstă de 36 de ani, a plecat de la domiciliu și...
UPDATE FOTO | Accident rutier între Sebeș și Daia: Autotursim ieșit în afara părții carosabile. Intervin pompierii
Accident rutier între Sebeș și Daia: Autotursim ieșit în afara părții carosabile. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...