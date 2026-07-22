Rujeola menține România pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de cazuri: Vaccinarea, la cote minime

Deși numărul cazurilor de rujeolă a scăzut față de vârful epidemiei din 2024, România continuă să dețină cea mai îngrijorătoare poziție din Uniunea Europeană: cea de lider detașat la numărul de îmbolnăviri. Specialiștii avertizează că epidemia nu este încheiată, iar nivelul insuficient al vaccinării menține milioane de persoane vulnerabile.

Datele agregate publicate în iulie 2026 de organizații medicale, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), UNICEF și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) arată că, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2025, România a înregistrat 35.736 de cazuri confirmate de rujeolă și 30 de decese asociate bolii. Aproape 28.000 dintre cazuri au fost raportate la copii sub 15 ani, iar peste 3.000 la adolescenți între 15 și 19 ani.

România concentrează majoritatea cazurilor din Uniunea Europeană

Potrivit datelor ECDC prezentate în iulie 2026, România a raportat 27.568 de cazuri în intervalul februarie 2024 – ianuarie 2025, reprezentând aproximativ 85% din toate cazurile de rujeolă înregistrate în Uniunea Europeană în aceeași perioadă. Italia, aflată pe locul al doilea, a raportat puțin peste o mie de cazuri.

UNICEF subliniază că, deși în 2025 numărul cazurilor din România a scăzut la aproximativ 4.198, țara noastră a continuat să reprezinte peste jumătate din totalul cazurilor raportate în Uniunea Europeană, iar transmiterea virusului continuă și în 2026.

Vaccinarea rămâne principalul punct vulnerabil

Experții atribuie persistența epidemiei nivelului insuficient al acoperirii vaccinale. Datele INSP arată că doar un singur județ a depășit pragul de 70% pentru vaccinarea ROR, în timp ce în numeroase județe acoperirea se situează între 30% și 50%, mult sub pragul de aproximativ 95% considerat necesar pentru limitarea transmiterii virusului.

Medicii și organizațiile profesionale atrag atenția că reticența față de vaccinare, dezinformarea și recuperarea incompletă a programelor de imunizare după pandemie au creat „goluri de imunitate” care permit reapariția periodică a focarelor.

Un semnal de alarmă pentru sănătatea publică

Ministerul Sănătății declarase încă din decembrie 2023 epidemie națională de rujeolă, introducând măsuri suplimentare de vaccinare și campanii de recuperare pentru copiii nevaccinați. La aproape trei ani distanță, autoritățile și organizațiile internaționale avertizează că progresul este insuficient pentru eliminarea riscului epidemiologic.

Specialiștii insistă că vaccinarea cu două doze ROR rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a unei boli extrem de contagioase, care poate produce complicații severe, inclusiv pneumonie, encefalită și deces, în special la copiii mici și la persoanele nevaccinate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)